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صحافة عربية:مليونية في عدن والمكلا وفاءً للإمارات

صحافة عربية:مليونية في عدن والمكلا وفاءً للإمارات

تاريخ النشر

* التحالف: «اللجنة المشتركة» تعمل على التهدئة في اليمن.

* الاحتلال يهدم مسجداً وغرفتين قيد الإنشاء في الخليل.

* إيران تقر بانفجار صاروخي في مركز الخميني.

* تسريبات حول تشكيلة الحكومة الانتقالية في السودان.

* لبنان: هدوء حذر في الجنوب.. وتهديدات «إسرائيلية» عبر ألمانيا.

* الحملة الرئاسية التونسية تنطلق بمنافسة حادة.

* خروق جديدة من القوات الحكومية والفصائل لوقف النار في إدلب.

* سفارة الدولة في بنما تدعو إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية.

* دعوة إلى فرض عقوبات على «إسرائيل».

* الجامعة العربية تؤكد موقفها الرافض للتدخل الخارجي في ليبيا.

* «أنصار بيت المقدس» أمام القضاء مجدداً.

* أبو الغيط يزور العراق اليوم.

* قطر تدعم «الليكود» ب10 ملايين دولار.

* تصفية شيخ قبلي موال للحوثي في صراع داخل الجماعة.

* 8 قتلى و15 جريحاً بتفجير إرهابي في مقديشو.

* سفينة النفط الإيرانية تجول قبالة سواحل لبنان.

* طهران تجدد التلويح ب «التصعيد النووي».. وموسكو تشيد بجهود باريس.

* نائب الرئيس الأمريكي يحذر من نوايا روسيا وينتقد ألمانيا.

* روسيا تزود مصر ب «ميج-29» ومروحيات «كا-52».

* باكستان تستبعد استخدام «النووي» في النزاع مع الهند.

* واشنطن تخطط لسحب قواتها من 5 قواعد في أفغانستان.


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