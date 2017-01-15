صحافة عربية:مليونية في عدن والمكلا وفاءً للإمارات

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* التحالف: «اللجنة المشتركة» تعمل على التهدئة في اليمن.
* الاحتلال يهدم مسجداً وغرفتين قيد الإنشاء في الخليل.
* إيران تقر بانفجار صاروخي في مركز الخميني.
* تسريبات حول تشكيلة الحكومة الانتقالية في السودان.
* لبنان: هدوء حذر في الجنوب.. وتهديدات «إسرائيلية» عبر ألمانيا.
* الحملة الرئاسية التونسية تنطلق بمنافسة حادة.
* خروق جديدة من القوات الحكومية والفصائل لوقف النار في إدلب.
* سفارة الدولة في بنما تدعو إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية.
* دعوة إلى فرض عقوبات على «إسرائيل».
* الجامعة العربية تؤكد موقفها الرافض للتدخل الخارجي في ليبيا.
* «أنصار بيت المقدس» أمام القضاء مجدداً.
* أبو الغيط يزور العراق اليوم.
* قطر تدعم «الليكود» ب10 ملايين دولار.
* تصفية شيخ قبلي موال للحوثي في صراع داخل الجماعة.
* 8 قتلى و15 جريحاً بتفجير إرهابي في مقديشو.
* سفينة النفط الإيرانية تجول قبالة سواحل لبنان.
* طهران تجدد التلويح ب «التصعيد النووي».. وموسكو تشيد بجهود باريس.
* نائب الرئيس الأمريكي يحذر من نوايا روسيا وينتقد ألمانيا.
* روسيا تزود مصر ب «ميج-29» ومروحيات «كا-52».
* باكستان تستبعد استخدام «النووي» في النزاع مع الهند.
* واشنطن تخطط لسحب قواتها من 5 قواعد في أفغانستان.
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