* منظمة التحرير: استقالة المبعوث الأمريكي جرينبلات اعتراف بالفشل.

* رئيس وزراء السودان يعلن تشكيلة حكومة المرحلة الانتقالية.

* واشنطن تعلن عن حوار مع الحوثيين لإنهاء النزاع في اليمن.

* الجامعة العربية تدشن حوارًا مع اليابان والأمم المتحدة.

* الأزهر يعد برنامجًا للقضاء على شلل الأطفال عربيًا وإسلاميًا.

* تونس تحدد سقف التمويل للمشاركين في سباق الرئاسة.





الاتحاد الإماراتية

* منظمة التحرير: استقالة المبعوث الأمريكي جرينبلات اعتراف بالفشل.

* مواجهات بين متظاهرين وقوات الاحتلال بالضفة.

* مسؤول أممي: الوقود القطري يفاقم مشكلة كهرباء غزة.

* حملة "قطرية إخوانية" لمهاجمة القيادات الإسلامية المعتدلة في أمريكا.

* تحالف دعم الشرعية: تقرير الخبراء الدوليين يفتقد للموضوعية والحياد.

* مسؤولون وخبراء يمنيون لـ"الاتحاد": التحالف يخوض معركة الدفاع عن العالم.

* "التحالف" يعترض ويسقط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية.

* قتلى وجرحى حوثيون بغارات ومعارك في صعدة.

* رسالة إنذار أمريكية إلى لبنان: تفكيك صواريخ "حزب الله" وإلا..

* بغداد: إحالة ضباط إلى المحاكم.

* رئيس وزراء السودان يعلن تشكيلة حكومة المرحلة الانتقالية.

* حمدوك يتعهد بتحقيق السلام واحترام التعدد وإصلاح الخدمة المدنية.

* حفتر يضع خطة محكمة أساسها حماية المدنيين في العاصمة.

* رئيس "ترويكا" تونس: دعم قطري وتركي لـ"النهضة".

* قائد الجيش الجزائري يشدد على إجراء انتخابات رئاسية دون تأخير.

* المغرب يفكك خلية إرهابية لداعش ويعتقل عناصرها.

* روسيا تعتزم إنتاج صواريخ جديدة وتحذّر من سباق التسلح.

* جونسون يجدد ضرورة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

* جونسون سيطلب تصويتًا جديدًا الإثنين لإجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا.

* قوة الإعصار "دوريان" تتراجع مع تهديده للساحل الأمريكي.





الشرق الأوسط

* واشنطن تعلن عن حوار مع الحوثيين لإنهاء النزاع في اليمن.

* جريفيث يدعو لاغتنام "حوار جدة"... والشرعية ترهن المشاورات بالانسحاب.

* "الانتقالي" يستعرض شعبيته في مدن الجنوب ويشكر التحالف والإمارات.

* عباس للقاء ماكرون قبل الجمعية العمومية... والفلسطينيون يعوّلون على تحرك فرنسي.

* تلاميذ أكثر وأساتذة أقل في العام الدراسي الجديد جنوب سوريا.

* نقابة المعلمين الأردنيين نحو إضراب عام لتنفيذ مطالبهم.

* الحكومة اللبنانية تؤجل إقرار التعيينات إلى الأسبوع المقبل.

* شركة إيرانية تابعة لـ"الحرس الثوري" تشغل شبكة للهاتف الجوال في سوريا.

* الشاهد ينسحب من اجتماع إثر احتجاجات وقطع للكهرباء.

* الجامعة العربية تدشن حوارًا مع اليابان والأمم المتحدة.

* موسكو: "درونات الإرهابيين" تصنع في الغرب.

* إردوغان "يتحدى" التهديد بالعقوبات ويرفض حرمان تركيا من السلاح النووي.

* أحكام بالسجن على أربعة متطرفين لتخطيطهم لهجمات في كوسوفو.

* الحكومة الإيطالية الجديدة تباشر عملها بعد أداء اليمين الدستورية.

* جونسون يتمسك بخطته لـ"بريكست" رغم توالي الهزائم.

* إطلاق أول سجل قضائي أوروبي في مجال مكافحة الإرهاب.

* أكبر المتاجر الأمريكية تستسلم للضغوط وتعلن وقف بيع الأسلحة النارية.

* كولومبيا تؤكد استعدادها للدفاع عن سيادتها في مواجهة تهديدات فنزويلا.

* باكستان بصدد التوصل إلى اتفاق مع الهند لفتح معبر حدودي.

* تفجيرات "طالبان" تضرب الحي الدبلوماسي في كابل.

* رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج تقدم "تنازلات" للمتظاهرين.

* إندونيسيا تعيد خدمة الإنترنت لبابوا بعد انحسار الاحتجاجات.





الخليج الإماراتية

* "الانتقالي": نقف مع شرعية هادي ضد الإرهاب.

* "مليونية الوفاء" للسعودية والإمارات في عدن.

* قائد يمني: التضحيات الإماراتية تؤكد العلاقات المتينة بين الشعبين.

* شحنة أدوية إماراتية من مؤسسة خليفة الإنسانية تصل إلى عدن.

* "الجامعة": اقتحام مدينة الخليل ترسيخ للاستيطان.

* الرياض تجدد دعمها للفلسطينيين.

* اعتقال 7 فلسطينيين بالضفة واعتداءات للمستوطنين في نابلس.

* توغل محدود لآليات الاحتلال شمال بيت لاهيا بغزة.

* وزراء الاقتصاد العرب يؤكدون ضرورة دعم الفلسطينيين.

* "جيش مواز" في العراق.. "الحشد" يخطط لتشكيل قوة جوية.

* فيلم وثائقي أوروبي يفضح دعم "الحمدين" السري للإرهاب.

* البرهان: سنحرص على إبعاد الجيش عن العمل السياسي.

* الأزهر يعد برنامجًا للقضاء على شلل الأطفال عربيًا وإسلاميًا.

* مقاتلات الجيش الليبي تقصف مخازن ذخيرة للميليشيات قرب ترهونة.

* تونس تحدد سقف التمويل للمشاركين في سباق الرئاسة.

* بوتين: روسيا ستحمي سفنها في هرمز بالطرق العسكرية.

* أردوغان يهدد بإغراق أوروبا باللاجئين السوريين.

* أربعة مترشحين لرئاسة "الطاقة الذرية".

* واشنطن عرضت ملايين الدولارات على قبطان "أدريان داريا" لتغيير مسارها.

* زعيمة هونج كونج تدعو المحتجين إلى وقف الفوضى.