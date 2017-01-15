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* منظمة التحرير: استقالة المبعوث الأمريكي جرينبلات اعتراف بالفشل.
* رئيس وزراء السودان يعلن تشكيلة حكومة المرحلة الانتقالية.
* واشنطن تعلن عن حوار مع الحوثيين لإنهاء النزاع في اليمن.
* الجامعة العربية تدشن حوارًا مع اليابان والأمم المتحدة.
* الأزهر يعد برنامجًا للقضاء على شلل الأطفال عربيًا وإسلاميًا.
* تونس تحدد سقف التمويل للمشاركين في سباق الرئاسة.
الاتحاد الإماراتية
* منظمة التحرير: استقالة المبعوث الأمريكي جرينبلات اعتراف بالفشل.
* مواجهات بين متظاهرين وقوات الاحتلال بالضفة.
* مسؤول أممي: الوقود القطري يفاقم مشكلة كهرباء غزة.
* حملة "قطرية إخوانية" لمهاجمة القيادات الإسلامية المعتدلة في أمريكا.
* تحالف دعم الشرعية: تقرير الخبراء الدوليين يفتقد للموضوعية والحياد.
* مسؤولون وخبراء يمنيون لـ"الاتحاد": التحالف يخوض معركة الدفاع عن العالم.
* "التحالف" يعترض ويسقط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية.
* قتلى وجرحى حوثيون بغارات ومعارك في صعدة.
* رسالة إنذار أمريكية إلى لبنان: تفكيك صواريخ "حزب الله" وإلا..
* بغداد: إحالة ضباط إلى المحاكم.
* رئيس وزراء السودان يعلن تشكيلة حكومة المرحلة الانتقالية.
* حمدوك يتعهد بتحقيق السلام واحترام التعدد وإصلاح الخدمة المدنية.
* حفتر يضع خطة محكمة أساسها حماية المدنيين في العاصمة.
* رئيس "ترويكا" تونس: دعم قطري وتركي لـ"النهضة".
* قائد الجيش الجزائري يشدد على إجراء انتخابات رئاسية دون تأخير.
* المغرب يفكك خلية إرهابية لداعش ويعتقل عناصرها.
* روسيا تعتزم إنتاج صواريخ جديدة وتحذّر من سباق التسلح.
* جونسون يجدد ضرورة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
* جونسون سيطلب تصويتًا جديدًا الإثنين لإجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا.
* قوة الإعصار "دوريان" تتراجع مع تهديده للساحل الأمريكي.
الشرق الأوسط
* واشنطن تعلن عن حوار مع الحوثيين لإنهاء النزاع في اليمن.
* جريفيث يدعو لاغتنام "حوار جدة"... والشرعية ترهن المشاورات بالانسحاب.
* "الانتقالي" يستعرض شعبيته في مدن الجنوب ويشكر التحالف والإمارات.
* عباس للقاء ماكرون قبل الجمعية العمومية... والفلسطينيون يعوّلون على تحرك فرنسي.
* تلاميذ أكثر وأساتذة أقل في العام الدراسي الجديد جنوب سوريا.
* نقابة المعلمين الأردنيين نحو إضراب عام لتنفيذ مطالبهم.
* الحكومة اللبنانية تؤجل إقرار التعيينات إلى الأسبوع المقبل.
* شركة إيرانية تابعة لـ"الحرس الثوري" تشغل شبكة للهاتف الجوال في سوريا.
* الشاهد ينسحب من اجتماع إثر احتجاجات وقطع للكهرباء.
* الجامعة العربية تدشن حوارًا مع اليابان والأمم المتحدة.
* موسكو: "درونات الإرهابيين" تصنع في الغرب.
* إردوغان "يتحدى" التهديد بالعقوبات ويرفض حرمان تركيا من السلاح النووي.
* أحكام بالسجن على أربعة متطرفين لتخطيطهم لهجمات في كوسوفو.
* الحكومة الإيطالية الجديدة تباشر عملها بعد أداء اليمين الدستورية.
* جونسون يتمسك بخطته لـ"بريكست" رغم توالي الهزائم.
* إطلاق أول سجل قضائي أوروبي في مجال مكافحة الإرهاب.
* أكبر المتاجر الأمريكية تستسلم للضغوط وتعلن وقف بيع الأسلحة النارية.
* كولومبيا تؤكد استعدادها للدفاع عن سيادتها في مواجهة تهديدات فنزويلا.
* باكستان بصدد التوصل إلى اتفاق مع الهند لفتح معبر حدودي.
* تفجيرات "طالبان" تضرب الحي الدبلوماسي في كابل.
* رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج تقدم "تنازلات" للمتظاهرين.
* إندونيسيا تعيد خدمة الإنترنت لبابوا بعد انحسار الاحتجاجات.
الخليج الإماراتية
* "الانتقالي": نقف مع شرعية هادي ضد الإرهاب.
* "مليونية الوفاء" للسعودية والإمارات في عدن.
* قائد يمني: التضحيات الإماراتية تؤكد العلاقات المتينة بين الشعبين.
* شحنة أدوية إماراتية من مؤسسة خليفة الإنسانية تصل إلى عدن.
* "الجامعة": اقتحام مدينة الخليل ترسيخ للاستيطان.
* الرياض تجدد دعمها للفلسطينيين.
* اعتقال 7 فلسطينيين بالضفة واعتداءات للمستوطنين في نابلس.
* توغل محدود لآليات الاحتلال شمال بيت لاهيا بغزة.
* وزراء الاقتصاد العرب يؤكدون ضرورة دعم الفلسطينيين.
* "جيش مواز" في العراق.. "الحشد" يخطط لتشكيل قوة جوية.
* فيلم وثائقي أوروبي يفضح دعم "الحمدين" السري للإرهاب.
* البرهان: سنحرص على إبعاد الجيش عن العمل السياسي.
* الأزهر يعد برنامجًا للقضاء على شلل الأطفال عربيًا وإسلاميًا.
* مقاتلات الجيش الليبي تقصف مخازن ذخيرة للميليشيات قرب ترهونة.
* تونس تحدد سقف التمويل للمشاركين في سباق الرئاسة.
* بوتين: روسيا ستحمي سفنها في هرمز بالطرق العسكرية.
* أردوغان يهدد بإغراق أوروبا باللاجئين السوريين.
* أربعة مترشحين لرئاسة "الطاقة الذرية".
* واشنطن عرضت ملايين الدولارات على قبطان "أدريان داريا" لتغيير مسارها.
* زعيمة هونج كونج تدعو المحتجين إلى وقف الفوضى.
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