صحافة عربية: ترامب للكونغرس: مستمرون بدعم التحالف ضد الحوثي

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المدينة السعودية
* ترامب للكونغرس: مستمرون بدعم التحالف ضد الحوثي.
* فنزويلا تعتقل 17 شخصا وتتهمهم بمحاولة القيام «بانقلاب».
* وزير الدفاع الأمريكي يدعو الجيش إلى الحيادية السياسية.
* عقوبات على شركة عراقية لتعاملها مع الحرس الإيراني.
* 35 قتيلا حصيلة «مجزرة مالي».
* 3 دول عربية تشارك بـ»مؤتمر البحرين».
الإمارات اليوم
* محمد بن زايد يلتقي طلبة الإمارات الدارسين في ألمانيا.
الإمارات تدين الهجوم «الحوثي» عـلى مطار أبها.. والتحالف يؤكد استمرار إيران فــي دعم الإرهاب.
* «خليفة الإنسانية» تنفذ محطة كهرباء في عدن.
* الحياة تعود إلى طبيعتها في الخرطوم.. والإمارات تعتبر الانفراج الحالي مدعاة للتفاؤل.
* التلوّث البلاستيكي يتسلل إلى ماء الشرب.. والطعام.. والهواء.
* إجلاء 300 ألف شخص من غرب الهند تحسّباً للإعصار «فايو».
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