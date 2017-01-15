صحافة عربية: ترامب للكونغرس: مستمرون بدعم التحالف ضد الحوثي

ريتا بدر الدين: مصر قدوتنا ومرجعيتنا القومية والوطنية والحضارية

حوار: أيمن عدلي مونتاج: احمد حازم قالت ريتا بدر الدين الأديبة اللبنانية أنها عرفت كل شيء عن مصر قبل المجيء إليها بفضل حضارتها وتاريخها وبفضل القراءة والثقافة