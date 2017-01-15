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صحافة عربية: ترامب للكونغرس: مستمرون بدعم التحالف ضد الحوثي

صحافة عربية: ترامب للكونغرس: مستمرون بدعم التحالف ضد الحوثي

تاريخ النشر

المدينة السعودية

* ترامب للكونغرس: مستمرون بدعم التحالف ضد الحوثي.

* فنزويلا تعتقل 17 شخصا وتتهمهم بمحاولة القيام «بانقلاب».

* وزير الدفاع الأمريكي يدعو الجيش إلى الحيادية السياسية.

* عقوبات على شركة عراقية لتعاملها مع الحرس الإيراني.

* 35 قتيلا حصيلة «مجزرة مالي».

* 3 دول عربية تشارك بـ»مؤتمر البحرين».

الإمارات اليوم

* محمد بن زايد يلتقي طلبة الإمارات الدارسين في ألمانيا.

الإمارات تدين الهجوم «الحوثي» عـلى مطار أبها.. والتحالف يؤكد استمرار إيران فــي دعم الإرهاب.

* «خليفة الإنسانية» تنفذ محطة كهرباء في عدن.

* الحياة تعود إلى طبيعتها في الخرطوم.. والإمارات تعتبر الانفراج الحالي مدعاة للتفاؤل.

* التلوّث البلاستيكي يتسلل إلى ماء الشرب.. والطعام.. والهواء.

* إجلاء 300 ألف شخص من غرب الهند تحسّباً للإعصار «فايو».

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