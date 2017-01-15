صحافة عربية: الأمم المتحدة تجدّد التزامها بـ"حل الدولتين"

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* الأمم المتحدة تجدّد التزامها بـ"حل الدولتين".
* دول جوار ليبيا: لا حلّ عسكريًا للأزمة.
* روسيا تشن غارات على مواقع في إدلب "بالتنسيق مع تركيا".
* تركيا: لا تراجع عن صفقة "إس 400" لأنها باتت أمرًا منتهيًا.
* الأمم المتحدة: مظاهر الحوثي العسكرية ما زالت في ميناء الحديدة.
* روحاني يزعم: أمن الخليج في غاية الأهمية بالنسبة لإيران.
الاتحاد الإماراتية
* الأمم المتحدة تجدّد التزامها بـ"حل الدولتين".
* "التحالف" يدمر أهدافًا للحوثيين تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
* السعودية تتوعد بمواجهة جرائم الحوثيين بحزم وصرامة.
* "الجامعة العربية" تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي.
* القصف التركي يقطع الكهرباء والماء والطرق في دهوك.
* قطر تسحب 4.6 مليار ليرة من بورصة تركيا.
* محمد بن زايد وملك ماليزيا يبحثان تعزيز علاقات البلدين.
* "الانتقالي السوداني" يتطلع لتعزيز علاقات بلاده مع أمريكا.
* قائمة مطالب أمريكية للأطراف السودانية.. و"العسكري" يرفض "الإملاءات".
* النيابة العامة في السودان تتهم البشير بالفساد وغسل الأموال.
* دول جوار ليبيا: لا حلّ عسكريًا للأزمة.
* رئيس البرلمان الليبي: لا يمكن إجراء محادثات سلام قبل تحرير العاصمة.
* إسقاط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق في مصراتة.
* ثاني رئيس وزراء جزائري خلف القضبان بتهم فساد مالي.
* إمام أوغلو يواصل تفوقه في استطلاعات الرأي بإسطنبول.
* "ذي ناشيونال انتريست": تركيا في طريق الخروج من الناتو.
* ترامب: من المبكر جدًا التفكير بإبرام اتفاق مع إيران.
* واشنطن: إيران "مسؤولة" عن الهجوم الإرهابي على ناقلتي النفط ببحر عمان.
* كودلو: الحرب التجارية ستؤذي الصين أكثر من أمريكا.
* "ويكلي بليتز": "الدواعش" يدخلون أمريكا بأموال "الحمدين" ودعم الإخوان.
الشرق الأوسط
* روسيا تشن غارات على مواقع في إدلب "بالتنسيق مع تركيا".
* انقلابيو اليمن يرفضون نظام "البصمة" ويلوحون بطرد منظمة أممية.
* الجيش اليمني يطيح 15 حوثيًا بينهم قيادات.
* الحريري يرفض التدخل السياسي في عمل القضاء.
* الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لتدشين "مستوطنة ترمب".
* "حماس" تهدد بتصعيد مدروس... وإسرائيل تستعد للرد.
* حزب صهيوني يتحول إلى يهودي عربي مشترك.
* اتساع الهوة بين إسرائيل ويهود العالم.
* إجماع عربي على استنكار وإدانة العمل الإرهابي ضد ناقلتي نفط في خليج عمان.
* قلق دولي من هجمات ضد السفن بمضيق هرمز.
* "الأفريقي" متفائل بقرب الحل في السودان ويتحدث عن تشكيل منظومة ضغط دولية.
* تركيا: لا تراجع عن صفقة "إس 400" لأنها باتت أمرًا منتهيًا.
* جونسون يتصدّر نتائج التصويت الأول لخلافة ماي.
* بلجيكا ستعيد من سوريا 6 أيتام من أبناء "الدواعش".
* نشر طائرات تجسس أمريكية وجنود في بولندا يثير قلق موسكو.
* واشنطن تتوقع إسترداد 20 "داعشيًا".
* الصين تندد بـ"أعمال شغب" في هونج كونج... والمجتمع الدولي يحذر من التصعيد.
الخليج الإماراتية
* الاحتلال يقصف غزة وصاروخ فلسطيني على "سديروت".
* موسكو تعلن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في إدلب.. وأنقرة تنفي.
* الشرعية: الحوثيون لا يفرقون بين مستشفى أو مطار.
* الأمم المتحدة: مظاهر الحوثي العسكرية ما زالت في ميناء الحديدة.
* صالح يرحب بزيارة البابا المرتقبة للعراق.
* خامنئي يستبعد في حضور آبي التفاوض مع ترامب.
* روحاني يزعم: أمن الخليج في غاية الأهمية بالنسبة لإيران.
* طهران تسارع بزيادة صادرات البتروكيماويات.
* "الأزهر" يستنكر تصريحات قيادات ميانمار والمجر عن المسلمين.
* الجيش الليبي يكثف غاراته على ميليشيات طرابلس.
* بوتين: العلاقات الروسية الأمريكية تزداد سوءًا.
* رومانيا: لا قرار بنقل السفارة إلى القدس.
* الداخلية البريطانية توافق على تسليم أسانج لأمريكا.
* أوروبا تأمر بوسم منتجات المستوطنات.
* الشعبويون يشكلون كتلة جديدة في البرلمان الأوروبي.
* ترامب مستعد لقبول معلومات من دولة أجنبية عن خصمه في الانتخابات المقبلة.
* الكونجرس يتحرك لمنع بيع طائرات هجومية لقطر.
* الشرطة الهندية تنفذ عمليات دهم ضد أنصار "داعش".
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