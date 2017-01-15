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صحافة عربية: الأمم المتحدة تجدّد التزامها بـ"حل الدولتين"

صحافة عربية: الأمم المتحدة تجدّد التزامها بـ"حل الدولتين"

تاريخ النشر

* الأمم المتحدة تجدّد التزامها بـ"حل الدولتين".

* دول جوار ليبيا: لا حلّ عسكريًا للأزمة.

* روسيا تشن غارات على مواقع في إدلب "بالتنسيق مع تركيا".

* تركيا: لا تراجع عن صفقة "إس 400" لأنها باتت أمرًا منتهيًا.

* الأمم المتحدة: مظاهر الحوثي العسكرية ما زالت في ميناء الحديدة.

* روحاني يزعم: أمن الخليج في غاية الأهمية بالنسبة لإيران.



الاتحاد الإماراتية

* الأمم المتحدة تجدّد التزامها بـ"حل الدولتين".

* "التحالف" يدمر أهدافًا للحوثيين تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

* السعودية تتوعد بمواجهة جرائم الحوثيين بحزم وصرامة.

* "الجامعة العربية" تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي.

* القصف التركي يقطع الكهرباء والماء والطرق في دهوك.

* قطر تسحب 4.6 مليار ليرة من بورصة تركيا.

* محمد بن زايد وملك ماليزيا يبحثان تعزيز علاقات البلدين.

* "الانتقالي السوداني" يتطلع لتعزيز علاقات بلاده مع أمريكا.

* قائمة مطالب أمريكية للأطراف السودانية.. و"العسكري" يرفض "الإملاءات".

* النيابة العامة في السودان تتهم البشير بالفساد وغسل الأموال.

* دول جوار ليبيا: لا حلّ عسكريًا للأزمة.

* رئيس البرلمان الليبي: لا يمكن إجراء محادثات سلام قبل تحرير العاصمة.

* إسقاط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق في مصراتة.

* ثاني رئيس وزراء جزائري خلف القضبان بتهم فساد مالي.

* إمام أوغلو يواصل تفوقه في استطلاعات الرأي بإسطنبول.

* "ذي ناشيونال انتريست": تركيا في طريق الخروج من الناتو.

* ترامب: من المبكر جدًا التفكير بإبرام اتفاق مع إيران.

* واشنطن: إيران "مسؤولة" عن الهجوم الإرهابي على ناقلتي النفط ببحر عمان.

* كودلو: الحرب التجارية ستؤذي الصين أكثر من أمريكا.

* "ويكلي بليتز": "الدواعش" يدخلون أمريكا بأموال "الحمدين" ودعم الإخوان.



الشرق الأوسط

* روسيا تشن غارات على مواقع في إدلب "بالتنسيق مع تركيا".

* انقلابيو اليمن يرفضون نظام "البصمة" ويلوحون بطرد منظمة أممية.

* الجيش اليمني يطيح 15 حوثيًا بينهم قيادات.

* الحريري يرفض التدخل السياسي في عمل القضاء.

* الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لتدشين "مستوطنة ترمب".

* "حماس" تهدد بتصعيد مدروس... وإسرائيل تستعد للرد.

* حزب صهيوني يتحول إلى يهودي عربي مشترك.

* اتساع الهوة بين إسرائيل ويهود العالم.

* إجماع عربي على استنكار وإدانة العمل الإرهابي ضد ناقلتي نفط في خليج عمان.

* قلق دولي من هجمات ضد السفن بمضيق هرمز.

* "الأفريقي" متفائل بقرب الحل في السودان ويتحدث عن تشكيل منظومة ضغط دولية.

* تركيا: لا تراجع عن صفقة "إس 400" لأنها باتت أمرًا منتهيًا.

* جونسون يتصدّر نتائج التصويت الأول لخلافة ماي.

* بلجيكا ستعيد من سوريا 6 أيتام من أبناء "الدواعش".

* نشر طائرات تجسس أمريكية وجنود في بولندا يثير قلق موسكو.

* واشنطن تتوقع إسترداد 20 "داعشيًا".

* الصين تندد بـ"أعمال شغب" في هونج كونج... والمجتمع الدولي يحذر من التصعيد.



الخليج الإماراتية

* الاحتلال يقصف غزة وصاروخ فلسطيني على "سديروت".

* موسكو تعلن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في إدلب.. وأنقرة تنفي.

* الشرعية: الحوثيون لا يفرقون بين مستشفى أو مطار.

* الأمم المتحدة: مظاهر الحوثي العسكرية ما زالت في ميناء الحديدة.

* صالح يرحب بزيارة البابا المرتقبة للعراق.

* خامنئي يستبعد في حضور آبي التفاوض مع ترامب.

* روحاني يزعم: أمن الخليج في غاية الأهمية بالنسبة لإيران.

* طهران تسارع بزيادة صادرات البتروكيماويات.

* "الأزهر" يستنكر تصريحات قيادات ميانمار والمجر عن المسلمين.

* الجيش الليبي يكثف غاراته على ميليشيات طرابلس.

* بوتين: العلاقات الروسية الأمريكية تزداد سوءًا.

* رومانيا: لا قرار بنقل السفارة إلى القدس.

* الداخلية البريطانية توافق على تسليم أسانج لأمريكا.

* أوروبا تأمر بوسم منتجات المستوطنات.

* الشعبويون يشكلون كتلة جديدة في البرلمان الأوروبي.

* ترامب مستعد لقبول معلومات من دولة أجنبية عن خصمه في الانتخابات المقبلة.

* الكونجرس يتحرك لمنع بيع طائرات هجومية لقطر.

* الشرطة الهندية تنفذ عمليات دهم ضد أنصار "داعش".
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