صحافة عربية: الأمم المتحدة تجدّد التزامها بـ"حل الدولتين"

* الأمم المتحدة تجدّد التزامها بـ"حل الدولتين".







* دول جوار ليبيا: لا حلّ عسكريًا للأزمة.





* روسيا تشن غارات على مواقع في إدلب "بالتنسيق مع تركيا".





* تركيا: لا تراجع عن صفقة "إس 400" لأنها باتت أمرًا منتهيًا.





* الأمم المتحدة: مظاهر الحوثي العسكرية ما زالت في ميناء الحديدة.





* روحاني يزعم: أمن الخليج في غاية الأهمية بالنسبة لإيران.













الاتحاد الإماراتية





* الأمم المتحدة تجدّد التزامها بـ"حل الدولتين".





* "التحالف" يدمر أهدافًا للحوثيين تهدد الأمن الإقليمي والدولي.





* السعودية تتوعد بمواجهة جرائم الحوثيين بحزم وصرامة.





* "الجامعة العربية" تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي.





* القصف التركي يقطع الكهرباء والماء والطرق في دهوك.





* قطر تسحب 4.6 مليار ليرة من بورصة تركيا.





* محمد بن زايد وملك ماليزيا يبحثان تعزيز علاقات البلدين.





* "الانتقالي السوداني" يتطلع لتعزيز علاقات بلاده مع أمريكا.





* قائمة مطالب أمريكية للأطراف السودانية.. و"العسكري" يرفض "الإملاءات".





* النيابة العامة في السودان تتهم البشير بالفساد وغسل الأموال.





* دول جوار ليبيا: لا حلّ عسكريًا للأزمة.





* رئيس البرلمان الليبي: لا يمكن إجراء محادثات سلام قبل تحرير العاصمة.





* إسقاط طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق في مصراتة.





* ثاني رئيس وزراء جزائري خلف القضبان بتهم فساد مالي.





* إمام أوغلو يواصل تفوقه في استطلاعات الرأي بإسطنبول.





* "ذي ناشيونال انتريست": تركيا في طريق الخروج من الناتو.





* ترامب: من المبكر جدًا التفكير بإبرام اتفاق مع إيران.





* واشنطن: إيران "مسؤولة" عن الهجوم الإرهابي على ناقلتي النفط ببحر عمان.





* كودلو: الحرب التجارية ستؤذي الصين أكثر من أمريكا.





* "ويكلي بليتز": "الدواعش" يدخلون أمريكا بأموال "الحمدين" ودعم الإخوان.













الشرق الأوسط





* روسيا تشن غارات على مواقع في إدلب "بالتنسيق مع تركيا".





* انقلابيو اليمن يرفضون نظام "البصمة" ويلوحون بطرد منظمة أممية.





* الجيش اليمني يطيح 15 حوثيًا بينهم قيادات.





* الحريري يرفض التدخل السياسي في عمل القضاء.





* الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لتدشين "مستوطنة ترمب".





* "حماس" تهدد بتصعيد مدروس... وإسرائيل تستعد للرد.





* حزب صهيوني يتحول إلى يهودي عربي مشترك.





* اتساع الهوة بين إسرائيل ويهود العالم.





* إجماع عربي على استنكار وإدانة العمل الإرهابي ضد ناقلتي نفط في خليج عمان.





* قلق دولي من هجمات ضد السفن بمضيق هرمز.





* "الأفريقي" متفائل بقرب الحل في السودان ويتحدث عن تشكيل منظومة ضغط دولية.





* تركيا: لا تراجع عن صفقة "إس 400" لأنها باتت أمرًا منتهيًا.





* جونسون يتصدّر نتائج التصويت الأول لخلافة ماي.





* بلجيكا ستعيد من سوريا 6 أيتام من أبناء "الدواعش".





* نشر طائرات تجسس أمريكية وجنود في بولندا يثير قلق موسكو.





* واشنطن تتوقع إسترداد 20 "داعشيًا".





* الصين تندد بـ"أعمال شغب" في هونج كونج... والمجتمع الدولي يحذر من التصعيد.













الخليج الإماراتية





* الاحتلال يقصف غزة وصاروخ فلسطيني على "سديروت".





* موسكو تعلن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في إدلب.. وأنقرة تنفي.





* الشرعية: الحوثيون لا يفرقون بين مستشفى أو مطار.





* الأمم المتحدة: مظاهر الحوثي العسكرية ما زالت في ميناء الحديدة.





* صالح يرحب بزيارة البابا المرتقبة للعراق.





* خامنئي يستبعد في حضور آبي التفاوض مع ترامب.





* روحاني يزعم: أمن الخليج في غاية الأهمية بالنسبة لإيران.





* طهران تسارع بزيادة صادرات البتروكيماويات.





* "الأزهر" يستنكر تصريحات قيادات ميانمار والمجر عن المسلمين.





* الجيش الليبي يكثف غاراته على ميليشيات طرابلس.





* بوتين: العلاقات الروسية الأمريكية تزداد سوءًا.





* رومانيا: لا قرار بنقل السفارة إلى القدس.





* الداخلية البريطانية توافق على تسليم أسانج لأمريكا.





* أوروبا تأمر بوسم منتجات المستوطنات.





* الشعبويون يشكلون كتلة جديدة في البرلمان الأوروبي.





* ترامب مستعد لقبول معلومات من دولة أجنبية عن خصمه في الانتخابات المقبلة.





* الكونجرس يتحرك لمنع بيع طائرات هجومية لقطر.





* الشرطة الهندية تنفذ عمليات دهم ضد أنصار "داعش".