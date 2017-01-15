صحافة عربية: الأمم المتحدة: مليونا شخص سيفرون لتركيا من سوريا

* الأمم المتحدة: مليونا شخص سيفرون لتركيا من سوريا.







* الإمارات تطلق حملة لإغاثة متضرري السيول في اليمن.





* لافروف يتوعد "الإرهابيين" في إدلب بـ"رد ساحق".





* واشنطن تدرس فتح "جوانتانامو" لـ"دواعش" لا تقبلهم دولهم.





* ولي عهد أبوظبي وبوتين: يجب ضمان استقرار المنطقة.





* المالكي: التحالف قدّم 1.5 مليار دولار دعمًا إنسانيًا لليمن في 2018.













الاتحاد الإماراتية





* الأمم المتحدة: مليونا شخص سيفرون لتركيا من سوريا.





* "قسد" تسلم 12 طفلًا يتيمًا من عائلات عناصر "داعش" إلى فرنسا.





* وزير خارجية فلسطين: السفير الأمريكي يساعد إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة.





* محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليمن مستجدات الساحة اليمنية.





* "الشرعية" تواصل التحرير في الضالع وصعدة.





* الناطق باسم الجيش اليمني لـ"الاتحاد": الحوثيون يروجون لانتصارات وهمية بعد كسر شوكتهم.





* الإمارات تطلق حملة لإغاثة متضرري السيول في اليمن.





* باحث أمريكي: رفض الدوحة قرارات قمم مكة يؤكد تحالفها مع إيران.





* حقوقيون لـ"الاتحاد": شكاوى ضد قطر لانتهاكها القانون الدولي.





* خبراء لـ"الاتحاد": طهران ستخضع للتفاوض في النهاية.





* المجلس العسكري يدعو قوى المعارضة السودانية لاستئناف الحوار.





* مسؤول عسكري لـ"الاتحاد": مدرعات تركية تصل إلى مصراتة.





* 19 قتيلًا بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو.





* مقتل 95 قرويًا في مالي بهجوم لمسلحين.





* معهد "جيتستون": خسارة أردوغان لإسطنبول تفتح "عش الدبابير" على نظامه.





* الشرطة السويدية: إطلاق نار على رجل هدد مسافرين في محطة مركزية.





* ترامب: أمريكا ستكون شريكًا عظيمًا للمكسيك لأنهم يحترموننا الآن.





* الديموقراطيون يتوصلون إلى اتفاق مع إدارة ترامب بشأن "وثائق مولر".





* مقتل شخص بعد سقوط مروحية فوق مبنى في نيويورك الأمريكية.













الشرق الأوسط





* التحالف يطالب بتفسيرات أممية حول تزويد الميليشيات بسيارات رباعية.





* المتمردون يعززون وجودهم في الحديدة ويهددون بمزيد من الاعتداءات.





* لافروف يتوعد "الإرهابيين" في إدلب بـ"رد ساحق".





* تركيا تقصف تل رفعت بعد مقتل وإصابة عدد من جنودها.





* تراجع مغادرة اللاجئين لمخيم "الركبان".





* مصر تتواصل مع الفصائل الفلسطينية لتحريك الملفات العالقة.





* الأزهر يدعو المنظمات العالمية للحفاظ على الوضع القانوني للقدس.





* سياسيون إسرائيليون يعتبرون موقف فريدمان هدية انتخابية لنتنياهو.





* إسرائيل تقرر إطلاق سراح بحار تركي تفاديًا للصدام مع أنقرة.





* نيجيرفان بارزاني يتعهد فتح صفحة جديدة مع بغداد.





* باكستان تعتقل زرداري على ذمة اتهامات بالفساد.





* هونج كونج تتحدى المحتجين وتتمسك بمشروع تسليم المطلوبين لبكين.





* حركة محدودة في ثاني أيام إضراب السودان.





* أزمة ليبيا تعمّق معاناة جنوب تونس.





* جدل حول "استثناء" وزراء جزائريين من إجراءات حبس رجال أعمال مرتبطين بهم.





* تركيا تفرج عن "داعشي" خطير تولى تجنيد مقاتلين في سوريا والعراق.





* أنقرة تبحث عن مخرج من أزمة "إس 400".





* تراشق وإغراءات ضريبية في اليوم الأول من السباق على خلافة ماي.





* هولندا: ضغوط وراء ملاحقة المتشدد فيلدرز بسبب تصريحاته ضد المغاربة.





* واشنطن تدرس فتح "جوانتانامو" لـ"دواعش" لا تقبلهم دولهم.













الخليج الإماراتية





* ولي عهد أبوظبي وبوتين: يجب ضمان استقرار المنطقة.





* استشهاد 29 فلسطينيًا وإصابة 312 الشهر الماضي.





* استشهاد مسعف فلسطيني متأثرًا بإصابته في مسيرات العودة.





* الاحتلال يستولي على 20 دونمًا لشق شارع استيطاني شرقي نابلس.





* المالكي: التحالف قدّم 1.5 مليار دولار دعمًا إنسانيًا لليمن في 2018.





* إصابة 11 مدنيًا أغلبهم نساء وأطفال بقصف حوثي.





* مجلس الأمن يجدد دعمه لجريفيث.





* استعدادات لعملية عراقية سورية ضد "داعش".





* صحيفة أمريكية: إيران قد تساعد دمشق على بناء منشآتها النووية.





* نيوزيلندا تعلن إنهاء مهمة قواتها في العراق.





* السودان: اتجاه لتعليق "العصيان المدني" اليوم.





* جوبا: اتفاقية السلام مهددة بعد تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي.





* مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة على ليبيا.





* الجيش الوطني يسيطر على ثلاثة مواقع عسكرية في طرابلس.





* حزب حنون يدعو لتجمعات أمام سفارات الجزائر في 62 بلدًا.





* بوتين: العالم وصل بالفعل إلى نقطة خطرة.





* توكاييف: علاقات كازاخستان والإمارات استراتيجية ومتطورة.





* البابا يؤكد رغبته في زيارة العراق العام المقبل.





* وزير الخارجية الألماني من طهران: لن نقبل بإيران نووية.