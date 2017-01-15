صحافة عربية: الأمم المتحدة: مليونا شخص سيفرون لتركيا من سوريا

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* الأمم المتحدة: مليونا شخص سيفرون لتركيا من سوريا.
* الإمارات تطلق حملة لإغاثة متضرري السيول في اليمن.
* لافروف يتوعد "الإرهابيين" في إدلب بـ"رد ساحق".
* واشنطن تدرس فتح "جوانتانامو" لـ"دواعش" لا تقبلهم دولهم.
* ولي عهد أبوظبي وبوتين: يجب ضمان استقرار المنطقة.
* المالكي: التحالف قدّم 1.5 مليار دولار دعمًا إنسانيًا لليمن في 2018.
الاتحاد الإماراتية
* الأمم المتحدة: مليونا شخص سيفرون لتركيا من سوريا.
* "قسد" تسلم 12 طفلًا يتيمًا من عائلات عناصر "داعش" إلى فرنسا.
* وزير خارجية فلسطين: السفير الأمريكي يساعد إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة.
* محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليمن مستجدات الساحة اليمنية.
* "الشرعية" تواصل التحرير في الضالع وصعدة.
* الناطق باسم الجيش اليمني لـ"الاتحاد": الحوثيون يروجون لانتصارات وهمية بعد كسر شوكتهم.
* الإمارات تطلق حملة لإغاثة متضرري السيول في اليمن.
* باحث أمريكي: رفض الدوحة قرارات قمم مكة يؤكد تحالفها مع إيران.
* حقوقيون لـ"الاتحاد": شكاوى ضد قطر لانتهاكها القانون الدولي.
* خبراء لـ"الاتحاد": طهران ستخضع للتفاوض في النهاية.
* المجلس العسكري يدعو قوى المعارضة السودانية لاستئناف الحوار.
* مسؤول عسكري لـ"الاتحاد": مدرعات تركية تصل إلى مصراتة.
* 19 قتيلًا بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو.
* مقتل 95 قرويًا في مالي بهجوم لمسلحين.
* معهد "جيتستون": خسارة أردوغان لإسطنبول تفتح "عش الدبابير" على نظامه.
* الشرطة السويدية: إطلاق نار على رجل هدد مسافرين في محطة مركزية.
* ترامب: أمريكا ستكون شريكًا عظيمًا للمكسيك لأنهم يحترموننا الآن.
* الديموقراطيون يتوصلون إلى اتفاق مع إدارة ترامب بشأن "وثائق مولر".
* مقتل شخص بعد سقوط مروحية فوق مبنى في نيويورك الأمريكية.
الشرق الأوسط
* التحالف يطالب بتفسيرات أممية حول تزويد الميليشيات بسيارات رباعية.
* المتمردون يعززون وجودهم في الحديدة ويهددون بمزيد من الاعتداءات.
* لافروف يتوعد "الإرهابيين" في إدلب بـ"رد ساحق".
* تركيا تقصف تل رفعت بعد مقتل وإصابة عدد من جنودها.
* تراجع مغادرة اللاجئين لمخيم "الركبان".
* مصر تتواصل مع الفصائل الفلسطينية لتحريك الملفات العالقة.
* الأزهر يدعو المنظمات العالمية للحفاظ على الوضع القانوني للقدس.
* سياسيون إسرائيليون يعتبرون موقف فريدمان هدية انتخابية لنتنياهو.
* إسرائيل تقرر إطلاق سراح بحار تركي تفاديًا للصدام مع أنقرة.
* نيجيرفان بارزاني يتعهد فتح صفحة جديدة مع بغداد.
* باكستان تعتقل زرداري على ذمة اتهامات بالفساد.
* هونج كونج تتحدى المحتجين وتتمسك بمشروع تسليم المطلوبين لبكين.
* حركة محدودة في ثاني أيام إضراب السودان.
* أزمة ليبيا تعمّق معاناة جنوب تونس.
* جدل حول "استثناء" وزراء جزائريين من إجراءات حبس رجال أعمال مرتبطين بهم.
* تركيا تفرج عن "داعشي" خطير تولى تجنيد مقاتلين في سوريا والعراق.
* أنقرة تبحث عن مخرج من أزمة "إس 400".
* تراشق وإغراءات ضريبية في اليوم الأول من السباق على خلافة ماي.
* هولندا: ضغوط وراء ملاحقة المتشدد فيلدرز بسبب تصريحاته ضد المغاربة.
* واشنطن تدرس فتح "جوانتانامو" لـ"دواعش" لا تقبلهم دولهم.
الخليج الإماراتية
* ولي عهد أبوظبي وبوتين: يجب ضمان استقرار المنطقة.
* استشهاد 29 فلسطينيًا وإصابة 312 الشهر الماضي.
* استشهاد مسعف فلسطيني متأثرًا بإصابته في مسيرات العودة.
* الاحتلال يستولي على 20 دونمًا لشق شارع استيطاني شرقي نابلس.
* المالكي: التحالف قدّم 1.5 مليار دولار دعمًا إنسانيًا لليمن في 2018.
* إصابة 11 مدنيًا أغلبهم نساء وأطفال بقصف حوثي.
* مجلس الأمن يجدد دعمه لجريفيث.
* استعدادات لعملية عراقية سورية ضد "داعش".
* صحيفة أمريكية: إيران قد تساعد دمشق على بناء منشآتها النووية.
* نيوزيلندا تعلن إنهاء مهمة قواتها في العراق.
* السودان: اتجاه لتعليق "العصيان المدني" اليوم.
* جوبا: اتفاقية السلام مهددة بعد تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي.
* مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة على ليبيا.
* الجيش الوطني يسيطر على ثلاثة مواقع عسكرية في طرابلس.
* حزب حنون يدعو لتجمعات أمام سفارات الجزائر في 62 بلدًا.
* بوتين: العالم وصل بالفعل إلى نقطة خطرة.
* توكاييف: علاقات كازاخستان والإمارات استراتيجية ومتطورة.
* البابا يؤكد رغبته في زيارة العراق العام المقبل.
* وزير الخارجية الألماني من طهران: لن نقبل بإيران نووية.
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