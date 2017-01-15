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صحافة عربية: الأمم المتحدة: مليونا شخص سيفرون لتركيا من سوريا

صحافة عربية: الأمم المتحدة: مليونا شخص سيفرون لتركيا من سوريا

تاريخ النشر

* الأمم المتحدة: مليونا شخص سيفرون لتركيا من سوريا.

* الإمارات تطلق حملة لإغاثة متضرري السيول في اليمن.

* لافروف يتوعد "الإرهابيين" في إدلب بـ"رد ساحق".

* واشنطن تدرس فتح "جوانتانامو" لـ"دواعش" لا تقبلهم دولهم.

* ولي عهد أبوظبي وبوتين: يجب ضمان استقرار المنطقة.

* المالكي: التحالف قدّم 1.5 مليار دولار دعمًا إنسانيًا لليمن في 2018.



الاتحاد الإماراتية

* الأمم المتحدة: مليونا شخص سيفرون لتركيا من سوريا.

* "قسد" تسلم 12 طفلًا يتيمًا من عائلات عناصر "داعش" إلى فرنسا.

* وزير خارجية فلسطين: السفير الأمريكي يساعد إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة.

* محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليمن مستجدات الساحة اليمنية.

* "الشرعية" تواصل التحرير في الضالع وصعدة.

* الناطق باسم الجيش اليمني لـ"الاتحاد": الحوثيون يروجون لانتصارات وهمية بعد كسر شوكتهم.

* الإمارات تطلق حملة لإغاثة متضرري السيول في اليمن.

* باحث أمريكي: رفض الدوحة قرارات قمم مكة يؤكد تحالفها مع إيران.

* حقوقيون لـ"الاتحاد": شكاوى ضد قطر لانتهاكها القانون الدولي.

* خبراء لـ"الاتحاد": طهران ستخضع للتفاوض في النهاية.

* المجلس العسكري يدعو قوى المعارضة السودانية لاستئناف الحوار.

* مسؤول عسكري لـ"الاتحاد": مدرعات تركية تصل إلى مصراتة.

* 19 قتيلًا بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو.

* مقتل 95 قرويًا في مالي بهجوم لمسلحين.

* معهد "جيتستون": خسارة أردوغان لإسطنبول تفتح "عش الدبابير" على نظامه.

* الشرطة السويدية: إطلاق نار على رجل هدد مسافرين في محطة مركزية.

* ترامب: أمريكا ستكون شريكًا عظيمًا للمكسيك لأنهم يحترموننا الآن.

* الديموقراطيون يتوصلون إلى اتفاق مع إدارة ترامب بشأن "وثائق مولر".

* مقتل شخص بعد سقوط مروحية فوق مبنى في نيويورك الأمريكية.



الشرق الأوسط

* التحالف يطالب بتفسيرات أممية حول تزويد الميليشيات بسيارات رباعية.

* المتمردون يعززون وجودهم في الحديدة ويهددون بمزيد من الاعتداءات.

* لافروف يتوعد "الإرهابيين" في إدلب بـ"رد ساحق".

* تركيا تقصف تل رفعت بعد مقتل وإصابة عدد من جنودها.

* تراجع مغادرة اللاجئين لمخيم "الركبان".

* مصر تتواصل مع الفصائل الفلسطينية لتحريك الملفات العالقة.

* الأزهر يدعو المنظمات العالمية للحفاظ على الوضع القانوني للقدس.

* سياسيون إسرائيليون يعتبرون موقف فريدمان هدية انتخابية لنتنياهو.

* إسرائيل تقرر إطلاق سراح بحار تركي تفاديًا للصدام مع أنقرة.

* نيجيرفان بارزاني يتعهد فتح صفحة جديدة مع بغداد.

* باكستان تعتقل زرداري على ذمة اتهامات بالفساد.

* هونج كونج تتحدى المحتجين وتتمسك بمشروع تسليم المطلوبين لبكين.

* حركة محدودة في ثاني أيام إضراب السودان.

* أزمة ليبيا تعمّق معاناة جنوب تونس.

* جدل حول "استثناء" وزراء جزائريين من إجراءات حبس رجال أعمال مرتبطين بهم.

* تركيا تفرج عن "داعشي" خطير تولى تجنيد مقاتلين في سوريا والعراق.

* أنقرة تبحث عن مخرج من أزمة "إس 400".

* تراشق وإغراءات ضريبية في اليوم الأول من السباق على خلافة ماي.

* هولندا: ضغوط وراء ملاحقة المتشدد فيلدرز بسبب تصريحاته ضد المغاربة.

* واشنطن تدرس فتح "جوانتانامو" لـ"دواعش" لا تقبلهم دولهم.



الخليج الإماراتية

* ولي عهد أبوظبي وبوتين: يجب ضمان استقرار المنطقة.

* استشهاد 29 فلسطينيًا وإصابة 312 الشهر الماضي.

* استشهاد مسعف فلسطيني متأثرًا بإصابته في مسيرات العودة.

* الاحتلال يستولي على 20 دونمًا لشق شارع استيطاني شرقي نابلس.

* المالكي: التحالف قدّم 1.5 مليار دولار دعمًا إنسانيًا لليمن في 2018.

* إصابة 11 مدنيًا أغلبهم نساء وأطفال بقصف حوثي.

* مجلس الأمن يجدد دعمه لجريفيث.

* استعدادات لعملية عراقية سورية ضد "داعش".

* صحيفة أمريكية: إيران قد تساعد دمشق على بناء منشآتها النووية.

* نيوزيلندا تعلن إنهاء مهمة قواتها في العراق.

* السودان: اتجاه لتعليق "العصيان المدني" اليوم.

* جوبا: اتفاقية السلام مهددة بعد تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي.

* مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة على ليبيا.

* الجيش الوطني يسيطر على ثلاثة مواقع عسكرية في طرابلس.

* حزب حنون يدعو لتجمعات أمام سفارات الجزائر في 62 بلدًا.

* بوتين: العالم وصل بالفعل إلى نقطة خطرة.

* توكاييف: علاقات كازاخستان والإمارات استراتيجية ومتطورة.

* البابا يؤكد رغبته في زيارة العراق العام المقبل.

* وزير الخارجية الألماني من طهران: لن نقبل بإيران نووية.
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