صحافة عربية: الرياض: المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي

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* الرياض: المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي.
* إيران ترفع التوتر في مضيق هرمز بإسقاط "طائرة" أمريكية.
* مبعوث روسي يؤكد للأسد دعم السيطرة على "كامل الأراضي".
* هنية: التفاهمات مع إسرائيل دخلت مربعًا خطرًا.
* الحكومة اليمنية تطالب بتصنيف "الحوثيين" منظمة إرهابية.
* حفتر: عملية تحرير طرابلس لن تتوقف قبل إنجاز أهدافها.
الخليج الإماراتية
* الرياض: المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي.
* عدد الفلسطينيين 13 مليونًا نصفهم لاجئون.
* قرار "إسرائيلي" بتدمير 100 منزل في القدس.
* عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.
* مصرع 12 حوثيًا وتدمير آلياتهم العسكرية في تعز.
* الجبير: لا حوار مع قطر ما لم تغيِّر سلوكها.
* الدوحة تستغل ثغرات بالعقوبات الدولية لتمويل الإرهاب.
* "القطرية" تتكبد خسائر فادحة مع ارتفاع التكاليف نتيجة المقاطعة.
* الكويت تدعو إلى تسوية عبر المفاوضات في أفغانستان.
* حذر كويتي تجاه مقبرة الرفات البشرية المكتشفة جنوبي العراق.
* إيران ترفع التوتر في مضيق هرمز بإسقاط "طائرة" أمريكية.
* نشطاء إيرانيون: لا إصلاح إلا بتنحي خامنئي.
* اعتقال مسؤول إيراني هارب بملايين الدولارات.
* إيطاليا ترفض شحنة نفط إيراني.
* انقسام أوروبي حول ترشيحات رئاسة "المفوضية".
* الكونجرس الأمريكي يدرس منح تعويضات لأحفاد العبيد.
* محتجو هونج كونج يتوعدون بتظاهرات مليونية جديدة.
الشرق الأوسط
* مبعوث روسي يؤكد للأسد دعم السيطرة على "كامل الأراضي".
* الحكومة السورية عاجزة عن وقف تدهور صرف الليرة أمام الدولار.
* هنية: التفاهمات مع إسرائيل دخلت مربعًا خطرًا.
* تحذير إسرائيلي: جهازا الأمن والصحة غير جاهزين للحرب.
* نيجيرفان يطوي صفحة الاستفتاء ويرمم العلاقات مع بغداد.
* نائب الرئيس اليمني: التصعيد الأخير للحوثيين يؤكد مستوى الدّعم والتنسيق الإيرانيين.
* "التحالف" ينفذ عمليات نوعية ضد أهداف حوثية عسكرية في الحديدة.
* وزراء خارجية "الشركاء الإقليميين للسودان" يدعون جميع الأطراف لاستئناف الحوار.
* حزب الرئيس التونسي يغيب عن ثاني اقتراع بلدي.
* أمازيغ الجزائر "يصعّدون" مع قائد الجيش بوضع أعلامهم على واجهات البلديات.
* الحكومة المغربية تصادق على مرسوم لتعزيز قدرات أجهزة الأمن.
* بدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية غدًا في موريتانيا.
* تصعيد إرهابي في منطقة الساحل الأفريقي.
* القبض على مواطنين في قرغيزيا وروسيا بتهمة النشاط الإرهابي.
* بوتين: مستعدون للحوار وخسائر الغرب بسبب سياسة العقوبات أكبر من خسائرنا.
* ميركل: لا يزال لدينا وقت لتوزيع المناصب القيادية في مفوضية الاتحاد.
* الخارجية الأمريكية: علينا الوقوف مع السعودية كشريك أمني مهم.
* إدارة ترمب قد تستخدم تفويضًا ضد "القاعدة" لضرب منشأة "نطنز" النووية الإيرانية.
* جمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يطالبون بـ"رد محسوب" على إيران.
* المعارضة الفنزويلية تنظم احتجاجات مع انتهاء زيارة مفوضة حقوق الإنسان.
* شي يحظى باستقبال حافل في بيونج يانج.
* خطة حكومية لجمع الأسلحة في نيوزيلندا بعد مذبحة المسجدين.
الاتحاد الإماراتية
* الحكومة اليمنية تطالب بتصنيف "الحوثيين" منظمة إرهابية.
* عبدالملك: الميليشيات مستمرة بنهب المساعدات الإنسانية.
* ميليشيات الحوثي تقصف محافظة عمران الخاضعة لسيطرتها بصاروخ باليستي.
* الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.
* إرهاب "الحوثيين" يستهدف محطة مياه في السعودية.
* 25 قتيلًا جراء قصف ومعارك على ريف إدلب في سوريا.
* الجبير: إغلاق إيران لمضيق هرمز سيستدعي ردًا قويًا جدًا.
* السودان: تداعيات فض الاعتصام تطيح النائب العام.. وحميدتي يعلن التوصل للمدبر.
* السياسي السوداني البارز مبارك الفاضل المهدي لـ"الاتحاد": انعدام الثقة بين "العسكري" و"الحراك" يعرقل الحل.
* حفتر: عملية تحرير طرابلس لن تتوقف قبل إنجاز أهدافها.
* وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة لـ"الاتحاد": لا تفاوض إلا بعد إلقاء الميليشيات السلاح.
* بوتن: لا يوجد دليل على ضلوع روسيا في إسقاط الطائرة الماليزية.
* محكمة تركية تصدر 141 حكمًا بالمؤبد على خلفية محاولة انقلاب 2016.
* "أمريكان ثينكر": علاقة أردوغان بـ"الإخوان" تقضي على ديمقراطية تركيا.
* هانت وجونسون المرشحان الأخيران لزعامة حزب المحافظين البريطاني.
* الجماهير الإنجليزية: حان الوقت لنستعيد تنظيم المونديال.
* الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد روسيا 12 شهرًا على خلفية "القرم".
* أمريكا تلوّح بالعقوبات إذا أكملت تركيا صفقة "إس 400" الروسية.
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