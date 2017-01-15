صحافة عربية: الرياض: المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي

* الرياض: المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي.

* إيران ترفع التوتر في مضيق هرمز بإسقاط "طائرة" أمريكية.

* مبعوث روسي يؤكد للأسد دعم السيطرة على "كامل الأراضي".

* هنية: التفاهمات مع إسرائيل دخلت مربعًا خطرًا.

* الحكومة اليمنية تطالب بتصنيف "الحوثيين" منظمة إرهابية.

* حفتر: عملية تحرير طرابلس لن تتوقف قبل إنجاز أهدافها.

الخليج الإماراتية

* الرياض: المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي.

* عدد الفلسطينيين 13 مليونًا نصفهم لاجئون.

* قرار "إسرائيلي" بتدمير 100 منزل في القدس.

* عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.

* مصرع 12 حوثيًا وتدمير آلياتهم العسكرية في تعز.

* الجبير: لا حوار مع قطر ما لم تغيِّر سلوكها.

* الدوحة تستغل ثغرات بالعقوبات الدولية لتمويل الإرهاب.

* "القطرية" تتكبد خسائر فادحة مع ارتفاع التكاليف نتيجة المقاطعة.

* الكويت تدعو إلى تسوية عبر المفاوضات في أفغانستان.

* حذر كويتي تجاه مقبرة الرفات البشرية المكتشفة جنوبي العراق.

* إيران ترفع التوتر في مضيق هرمز بإسقاط "طائرة" أمريكية.

* نشطاء إيرانيون: لا إصلاح إلا بتنحي خامنئي.

* اعتقال مسؤول إيراني هارب بملايين الدولارات.

* إيطاليا ترفض شحنة نفط إيراني.

* انقسام أوروبي حول ترشيحات رئاسة "المفوضية".

* الكونجرس الأمريكي يدرس منح تعويضات لأحفاد العبيد.

* محتجو هونج كونج يتوعدون بتظاهرات مليونية جديدة.

الشرق الأوسط

* مبعوث روسي يؤكد للأسد دعم السيطرة على "كامل الأراضي".

* الحكومة السورية عاجزة عن وقف تدهور صرف الليرة أمام الدولار.

* هنية: التفاهمات مع إسرائيل دخلت مربعًا خطرًا.

* تحذير إسرائيلي: جهازا الأمن والصحة غير جاهزين للحرب.

* نيجيرفان يطوي صفحة الاستفتاء ويرمم العلاقات مع بغداد.

* نائب الرئيس اليمني: التصعيد الأخير للحوثيين يؤكد مستوى الدّعم والتنسيق الإيرانيين.

* "التحالف" ينفذ عمليات نوعية ضد أهداف حوثية عسكرية في الحديدة.

* وزراء خارجية "الشركاء الإقليميين للسودان" يدعون جميع الأطراف لاستئناف الحوار.

* حزب الرئيس التونسي يغيب عن ثاني اقتراع بلدي.

* أمازيغ الجزائر "يصعّدون" مع قائد الجيش بوضع أعلامهم على واجهات البلديات.

* الحكومة المغربية تصادق على مرسوم لتعزيز قدرات أجهزة الأمن.

* بدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية غدًا في موريتانيا.

* تصعيد إرهابي في منطقة الساحل الأفريقي.

* القبض على مواطنين في قرغيزيا وروسيا بتهمة النشاط الإرهابي.

* بوتين: مستعدون للحوار وخسائر الغرب بسبب سياسة العقوبات أكبر من خسائرنا.

* ميركل: لا يزال لدينا وقت لتوزيع المناصب القيادية في مفوضية الاتحاد.

* الخارجية الأمريكية: علينا الوقوف مع السعودية كشريك أمني مهم.

* إدارة ترمب قد تستخدم تفويضًا ضد "القاعدة" لضرب منشأة "نطنز" النووية الإيرانية.

* جمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يطالبون بـ"رد محسوب" على إيران.

* المعارضة الفنزويلية تنظم احتجاجات مع انتهاء زيارة مفوضة حقوق الإنسان.

* شي يحظى باستقبال حافل في بيونج يانج.

* خطة حكومية لجمع الأسلحة في نيوزيلندا بعد مذبحة المسجدين.

الاتحاد الإماراتية

* الحكومة اليمنية تطالب بتصنيف "الحوثيين" منظمة إرهابية.

* عبدالملك: الميليشيات مستمرة بنهب المساعدات الإنسانية.

* ميليشيات الحوثي تقصف محافظة عمران الخاضعة لسيطرتها بصاروخ باليستي.

* الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

* إرهاب "الحوثيين" يستهدف محطة مياه في السعودية.

* 25 قتيلًا جراء قصف ومعارك على ريف إدلب في سوريا.

* الجبير: إغلاق إيران لمضيق هرمز سيستدعي ردًا قويًا جدًا.

* السودان: تداعيات فض الاعتصام تطيح النائب العام.. وحميدتي يعلن التوصل للمدبر.

* السياسي السوداني البارز مبارك الفاضل المهدي لـ"الاتحاد": انعدام الثقة بين "العسكري" و"الحراك" يعرقل الحل.

* حفتر: عملية تحرير طرابلس لن تتوقف قبل إنجاز أهدافها.

* وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة لـ"الاتحاد": لا تفاوض إلا بعد إلقاء الميليشيات السلاح.

* بوتن: لا يوجد دليل على ضلوع روسيا في إسقاط الطائرة الماليزية.

* محكمة تركية تصدر 141 حكمًا بالمؤبد على خلفية محاولة انقلاب 2016.

* "أمريكان ثينكر": علاقة أردوغان بـ"الإخوان" تقضي على ديمقراطية تركيا.

* هانت وجونسون المرشحان الأخيران لزعامة حزب المحافظين البريطاني.

* الجماهير الإنجليزية: حان الوقت لنستعيد تنظيم المونديال.

* الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد روسيا 12 شهرًا على خلفية "القرم".

* أمريكا تلوّح بالعقوبات إذا أكملت تركيا صفقة "إس 400" الروسية.