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صحافة عربية : أمير الكويت يتعهد بمحاسبة المعتدين على المال العام

صحافة عربية : أمير الكويت يتعهد بمحاسبة المعتدين على المال العام

تاريخ النشر

* اعتقال 17 فلسطينياً.. واشتية يتضامن مع الصحفي عمارنة.

* الاحتلال يقتحم الأقصى ويجرف أراضي «جبل البابا» في القدس.

* الإمارات تسيّـر قافلة غذائية لأهالي بروم ميفع في حضرموت.

* العراق: طلاب المدارس والجامعات يعودون بقوة إلى الاحتجاجات.

* ترامب يخطط للإدلاء بشهادته في تحقيقات عزله.

* أهالي الباب السورية يتظاهرون ضد الاحتلال التركي.

* دعوات للتصعيد الاحتجاجي بـ«تصفير» موارد السلطة.

* نتنياهو يعقد مؤتمراً طارئاً للتحريض على النواب العرب.

* رئيس مجلس الأمة يحذر الجزائريين من «أدعياء الديمقراطية».

* هجوم حوثي يستهدف الأحياء السكنية في الحديدة.

* سطو حوثي مسلّح على سفينة كورية في البحر الأحمر.

* تأجيل انعقاد القمة العربية الإفريقية لـ2020.

* حزب تركي مؤيد للأكراد يدرس سحب أعضائه من البرلمان.

* ماكرون يدعو إلى إبطاء توسيع عضوية «الأوروبي».

* فرنسا تسلم السنغال سيفاً مفعماً بالتاريخ والمغزى السياسي.

* برلين وباريس تطالبان باحترام حق التظاهر وواشنطن تدين «القوة الفتاكة».

* الخارجية الفلسطينية: وحشية الاحتلال انعكاس لانحطاطه.

* دمشق تسمح للبنانيين بالسفر إلى بيروت بالبطاقة الشخصية.

* الحكومة اليمنية تعود إلى عدن تطبيقاً لاتفاق الرياض.

* أردوغان يزعم تلقي عرض لتقاسم نفط سوريا.

* تسريبات استخباراتية تظهر تغلغل إيران في العراق.

*«الطاقة الذرية»: إيران تنتهك بنداً آخر في «النووي».

* الصين تحث واشنطن على «وقف استعراض العضلات».

* أمير الكويت يخاطب مواطنيه بعد إعفاء وزيرين واعتذار المبارك.


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