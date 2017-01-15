صحافة عربية : أمير الكويت يتعهد بمحاسبة المعتدين على المال العام

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* اعتقال 17 فلسطينياً.. واشتية يتضامن مع الصحفي عمارنة.
* الاحتلال يقتحم الأقصى ويجرف أراضي «جبل البابا» في القدس.
* الإمارات تسيّـر قافلة غذائية لأهالي بروم ميفع في حضرموت.
* العراق: طلاب المدارس والجامعات يعودون بقوة إلى الاحتجاجات.
* ترامب يخطط للإدلاء بشهادته في تحقيقات عزله.
* أهالي الباب السورية يتظاهرون ضد الاحتلال التركي.
* دعوات للتصعيد الاحتجاجي بـ«تصفير» موارد السلطة.
* نتنياهو يعقد مؤتمراً طارئاً للتحريض على النواب العرب.
* رئيس مجلس الأمة يحذر الجزائريين من «أدعياء الديمقراطية».
* هجوم حوثي يستهدف الأحياء السكنية في الحديدة.
* سطو حوثي مسلّح على سفينة كورية في البحر الأحمر.
* تأجيل انعقاد القمة العربية الإفريقية لـ2020.
* حزب تركي مؤيد للأكراد يدرس سحب أعضائه من البرلمان.
* ماكرون يدعو إلى إبطاء توسيع عضوية «الأوروبي».
* فرنسا تسلم السنغال سيفاً مفعماً بالتاريخ والمغزى السياسي.
* برلين وباريس تطالبان باحترام حق التظاهر وواشنطن تدين «القوة الفتاكة».
* الخارجية الفلسطينية: وحشية الاحتلال انعكاس لانحطاطه.
* دمشق تسمح للبنانيين بالسفر إلى بيروت بالبطاقة الشخصية.
* الحكومة اليمنية تعود إلى عدن تطبيقاً لاتفاق الرياض.
* أردوغان يزعم تلقي عرض لتقاسم نفط سوريا.
* تسريبات استخباراتية تظهر تغلغل إيران في العراق.
*«الطاقة الذرية»: إيران تنتهك بنداً آخر في «النووي».
* الصين تحث واشنطن على «وقف استعراض العضلات».
* أمير الكويت يخاطب مواطنيه بعد إعفاء وزيرين واعتذار المبارك.
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