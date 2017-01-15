صحافة عربية: آل جابر: جهود السعودية والإمارات أساسية في إنهاء الأزمة

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* التحالف: باليستي حوثي أطلق من عمران فسقط في صعدة.
* شهيدان و66 مصاباً برصاص الاحتلال في غزة.
* الصدر يلوح بالانسحاب والتبرؤ من الحكومة العراقية.
* واشنطن ترى مؤشرات إيرانية لعقد محادثات.. و«الحرس» يرفض.
* «اللوردات» يقر تأجيل «بريكست».. وجونسون يرفض الاستقالة .
* «دوريان» يجتاح كارولينا الشمالية.. ودمار في الباهاما.
* كاتب بريطاني: «الجزيرة بلس» تستهدف إضعاف الولايات المتحدة.
* عون: «إسرائيل» ستتحمل نتائج أي هجوم على لبنان.
* مخابرات قطر تهدد محامية أمريكية لطمس قضية شقيق تميم.
* بومبيو: الحوثيون وإيران يهددون أمن وسلامة السعودية.
* البنتاجون يؤكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها.
* ظريف: أمن الخليج رهن بتعاون دوله.
* وصول طائرة المساعدات الكويتية الثالثة إلى السودان.
* رحيل رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن 95 عاماً.
* واشنطن تبارك انضمام اليمن للتحالف الدولي ضد «داعش».
* الجيش الكويتي يحذر من الشائعات ويتعهد بملاحقة مروجيها.
* السفير الأمريكي يطالب بحظر «حزب الله» في ألمانيا.
* واشنطن: سنطرح رؤيتنا للسلام خلال أسابيع.
* رئيس كازاخستان يرفض دعوات للتحول إلى جمهورية برلمانية.
* ماليزيا تحتج على حرائق غابات إندونيسيا.
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