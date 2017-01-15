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صحافة عربية: الرئيس الأميركي يستطيع تفادي العزل والبقاء في منصبه

صحافة عربية: الرئيس الأميركي يستطيع تفادي العزل والبقاء في منصبه

تاريخ النشر

المدينة السعودية

* انتفاضة إيران.. قتلى بمواجهات بين الباسيج والمحتجين.

* حراك لبنان.. المتظاهرون ينجحون بتأجيل جلسة البرلمان.

* رئيس الوزراء الكويتي المكلف يؤدي اليمين الدستورية.

* ترامب يبلغ الكونغرس بإرسال 3 آلاف جندي للمملكة.

* الإرياني: اختطاف الحوثي قاطرة بحرية كورية بإيعاز إيراني.

الإمارات اليوم

* البرلمان اللبناني يرجئ انعقاده تحت ضغط الشارع.. والمتظاهرون يحتفلون.

منظمة حقوقية: مقتل 106 متظاهرين في 21 مدينة إيرانية

* الاحتجاجات في العراق تتواصل رغم وعود السياسيين بالإصلاح.

* القوات المشتركة تدعو إلى استكمال تحرير الحديدة لوقف القرصنة الحوثية الإيرانية.

* فرصة للأقلية العربية وسط فوضى تعمّ إسرائيل.

* الرئيس الأميركي يستطيع تفادي العزل والبقاء في منصبه.

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