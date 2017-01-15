صحافة عربية: الرئيس الأميركي يستطيع تفادي العزل والبقاء في منصبه

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المدينة السعودية
* انتفاضة إيران.. قتلى بمواجهات بين الباسيج والمحتجين.
* حراك لبنان.. المتظاهرون ينجحون بتأجيل جلسة البرلمان.
* رئيس الوزراء الكويتي المكلف يؤدي اليمين الدستورية.
* ترامب يبلغ الكونغرس بإرسال 3 آلاف جندي للمملكة.
* الإرياني: اختطاف الحوثي قاطرة بحرية كورية بإيعاز إيراني.
الإمارات اليوم
* البرلمان اللبناني يرجئ انعقاده تحت ضغط الشارع.. والمتظاهرون يحتفلون.
منظمة حقوقية: مقتل 106 متظاهرين في 21 مدينة إيرانية
* الاحتجاجات في العراق تتواصل رغم وعود السياسيين بالإصلاح.
* القوات المشتركة تدعو إلى استكمال تحرير الحديدة لوقف القرصنة الحوثية الإيرانية.
* فرصة للأقلية العربية وسط فوضى تعمّ إسرائيل.
* الرئيس الأميركي يستطيع تفادي العزل والبقاء في منصبه.
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