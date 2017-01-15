صحافة عربية : السيسي بالكويت لبحث التطورات الإقليمية

* السعودية: أوامر ملكية بإعفاءات وتعيينات واستحداث هيئات.

* "داعش" و"القاعدة" يعتديان على"الحزام الأمني" في عدن.

* الاحتلال يصيب 57 فلسطينياً في مسيرات العودة بغزة.

* خالد بن سلمان يبحث في واشنطن تعزيز أمن المنطقة.

* عقوبات أمريكية تطال حلفاء «حزب الله» اللبناني.

* وصول أول طائرة مساعدات كويتية إلى السودان.

* الجيش اليمني ينفذ عمليات نوعية في معقل الحوثيين.

* واشنطن: ندعم الإمارات في الدفاع عن مصالحها ومواجهة التطرف.

* الاتحاد الأوروبي يقدم 24.5 مليون يورو للسلطة.

* الأمم المتحدة مستعدة لتسهيل إجلاء سكان مخيم الركبان.

* برلماني عراقي: التحقيقات أكدت مسؤولية «إسرائيل» عن الهجمات على «الحشد».

* ارتياح لبناني لتمديد مهمة «اليونيفيل» في الجنوب.

* عودة الإرهاب إلى عدن.. تكتيك «الإصلاح» لنشر الفوضى.

* تونس: محامو القروي يطلبون الإفراج عنه قبل بدء الحملات الانتخابية.

* ناقلة النفط تناور في المتوسط للتمويه على وجهتها.

* واشنطن تنفي علاقتها بانفجار صاروخ إيراني لدى إطلاقه.

* الرئيس الأمريكي «يفتش» في دفاتر أباطرة الصين لتحصيل ديون ضخمة.

* عريقات: تصرفات ناورو وهندوراس غير مسؤولة.

* أنقرة تلقت ضمانات روسية بعدم مهاجمة نقاط المراقبة التركية.

* منظمة قطرية مشبوهة تدعو إلى تدخل أممي في الجزائر.

* الإرهاب.. ورقة «الإخوان» لضرب الاستقرار في اليمن.

* الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تحول النزاع في ليبيا إلى حرب أهلية.

* السلطات المغربية تُحبط محاولة مهاجرين اقتحام مدينة سبتة.



