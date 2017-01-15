صحافة عربية : السيسي بالكويت لبحث التطورات الإقليمية

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* السعودية: أوامر ملكية بإعفاءات وتعيينات واستحداث هيئات.
* "داعش" و"القاعدة" يعتديان على"الحزام الأمني" في عدن.
* الاحتلال يصيب 57 فلسطينياً في مسيرات العودة بغزة.
* خالد بن سلمان يبحث في واشنطن تعزيز أمن المنطقة.
* عقوبات أمريكية تطال حلفاء «حزب الله» اللبناني.
* وصول أول طائرة مساعدات كويتية إلى السودان.
* الجيش اليمني ينفذ عمليات نوعية في معقل الحوثيين.
* واشنطن: ندعم الإمارات في الدفاع عن مصالحها ومواجهة التطرف.
* الاتحاد الأوروبي يقدم 24.5 مليون يورو للسلطة.
* الأمم المتحدة مستعدة لتسهيل إجلاء سكان مخيم الركبان.
* برلماني عراقي: التحقيقات أكدت مسؤولية «إسرائيل» عن الهجمات على «الحشد».
* ارتياح لبناني لتمديد مهمة «اليونيفيل» في الجنوب.
* عودة الإرهاب إلى عدن.. تكتيك «الإصلاح» لنشر الفوضى.
* تونس: محامو القروي يطلبون الإفراج عنه قبل بدء الحملات الانتخابية.
* ناقلة النفط تناور في المتوسط للتمويه على وجهتها.
* واشنطن تنفي علاقتها بانفجار صاروخ إيراني لدى إطلاقه.
* الرئيس الأمريكي «يفتش» في دفاتر أباطرة الصين لتحصيل ديون ضخمة.
* عريقات: تصرفات ناورو وهندوراس غير مسؤولة.
* أنقرة تلقت ضمانات روسية بعدم مهاجمة نقاط المراقبة التركية.
* منظمة قطرية مشبوهة تدعو إلى تدخل أممي في الجزائر.
* الإرهاب.. ورقة «الإخوان» لضرب الاستقرار في اليمن.
* الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تحول النزاع في ليبيا إلى حرب أهلية.
* السلطات المغربية تُحبط محاولة مهاجرين اقتحام مدينة سبتة.
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