صحافة عربية: عون يأمل في تشكيل الحكومة اللبنانية خلال أيام

* عون يأمل في تشكيل الحكومة اللبنانية خلال أيام.

* توسك: البريكست سيكتب نهاية الإمبراطورية البريطانية.

* الأسد: اللجنة الدستورية لن تنهي الحرب.

* قلق أممي من استمرار محاولات القرصنة قبالة الصومال.

* "إسرائيل" تبيد عائلة بأطفالها قبل هدنة غزة.

* توجه أمريكي لمساعدة السودان في الفترة الانتقالية.





الاتحاد الإماراتية

* عون يأمل في تشكيل الحكومة اللبنانية خلال أيام.

* وزير الدفاع اللبناني: الأزمة الحالية تذكّر ببدايات الحرب الأهلية.

* الجيش اليمني يدمر رتلًا حوثيًا في "باقم" بصعدة.

* عشية "جمعة الصمود".. قتلى وجرحى في بغداد.

* الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها لأمير البلاد.

* حمدوك ينفي استقالته لتباين المواقف مع "التغيير".

* الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة بضواحي طرابلس.

* البرلمان الجزائري يقر قانون المحروقات المرفوض شعبيًا.

* افتتاح "قمة باكو الثانية لزعماء الطوائف الدينية".

* إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في البندقية بسبب الفيضانات.

* توسك: البريكست سيكتب نهاية الإمبراطورية البريطانية.

* الولايات المتحدة تخفض تدريباتها العسكرية مع كوريا الجنوبية.

* القضاء الأمريكي يرفض طعن ترامب بشأن "وضعه المالي".

* رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب أقر بأفعال ترقى إلى الرشوة.

* بومبيو يحذر من تنامي خطر داعش خارج العراق وسوريا.

* قتيل وجرحى بإطلاق نار قرب ثانوية في كاليفورنيا.

* الصين تشترط إلغاء رسوم جمركية فرضها ترامب لإبرام اتفاق مع واشنطن.

* "الجنائية الدولية" تقر فتح تحقيق حول جرائم بحق الروهينجا في ميانمار.

* إندونيسيا تلغي تحذيرًا من أمواج مد بعد زلزال قوي.





الشرق الأوسط

* الأسد: اللجنة الدستورية لن تنهي الحرب.

* موسكو تدشن قاعدة عسكرية جوية في شمال شرقي سوريا.

* غارات روسية وسورية على جنوب شرقي إدلب.

* هدوء في غزة بعد وقف النار.

* جانتس يبذل الجهود الأخيرة لتشكيل الحكومة.

* إسرائيل تعتبر تصفية أبو العطا تمهيدًا لاستئناف محادثات التهدئة مع "حماس".

* "أسباب لوجيستية وأمنية" وراء تأخر عودة الحكومة إلى عدن.

* يمنيون يشكون تدهور الأمن وارتفاع منسوب الجريمة في مناطق سيطرة الميليشيات.

* الانقلابيون يستهدفون مسجدًا في التحيتا ومساكن جنوب الحديدة.

* القضاء العراقي يطلق حملة لملاحقة الفساد.

* قلق أممي من استمرار محاولات القرصنة قبالة الصومال.

* واشنطن والخرطوم تبحثان رفع التمثيل الدبلوماسي الأمريكي إلى "سفير".

* إردوغان: لا يمكننا التخلي عن "إس 400" والتوجه للحصول على "باتريوت".

* لندن تبلغ بروكسل نيتها عدم التقدم بمرشح لعضوية المفوضية.

* واشنطن تدعو التحالف ضد "داعش" إلى الاهتمام بغرب أفريقيا والساحل.

* ترمب يجدّد هجومه على إجراءات العزل.

* إضراب ومظاهرات ضد حكومة الرئيس دوكي في كولومبيا.

* 12 قتيلًا بينهم 3 أطفال بانفجار سيارة مفخخة في كابل.

* كمبوديا تخضع للضغط الدولي وتفرج عن معارضين.





الخليج الإماراتية

* "إسرائيل" تبيد عائلة بأطفالها قبل هدنة غزة.

* السلطة تُدين صمت المجتمع الدولي على مذابح الاحتلال.

* السعودية تدين انتهاك الاحتلال للمبادئ الإنسانية.

* وزير الدفاع العراقي: طرف ثالث يستهدف الأمن والمتظاهرين.

* بوتين يطالب "بريكس" بلعب دور قيادي في الأمم المتحدة.

* المجر تدعو لخفض العلاقات الأوروبية مع تركيا.

* جونسون يلغي جولة انتخابية بسبب احتجاجات.

* بومبيو: واشنطن ستواصل قيادة التحالف ضد "داعش".

* توجه أمريكي لمساعدة السودان في الفترة الانتقالية.

* واشنطن تُعيد تقييم علاقتها مع جنوب السودان.

* الرئيسة المؤقتة لبوليفيا تشكل حكومة جديدة من 11 وزيرًا.

* مقتل 11 من طالبان في غارات جوية جنوبي أفغانستان.

* شلل في هونج كونج مع تصاعد مواجهات المتظاهرين وقوات الأمن.

* كوريا الشمالية ترفض عرضًا أمريكيًا لمحادثات في ديسمبر.