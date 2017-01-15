صحافة عربية: عون يأمل في تشكيل الحكومة اللبنانية خلال أيام

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* عون يأمل في تشكيل الحكومة اللبنانية خلال أيام.
* توسك: البريكست سيكتب نهاية الإمبراطورية البريطانية.
* الأسد: اللجنة الدستورية لن تنهي الحرب.
* قلق أممي من استمرار محاولات القرصنة قبالة الصومال.
* "إسرائيل" تبيد عائلة بأطفالها قبل هدنة غزة.
* توجه أمريكي لمساعدة السودان في الفترة الانتقالية.
الاتحاد الإماراتية
* عون يأمل في تشكيل الحكومة اللبنانية خلال أيام.
* وزير الدفاع اللبناني: الأزمة الحالية تذكّر ببدايات الحرب الأهلية.
* الجيش اليمني يدمر رتلًا حوثيًا في "باقم" بصعدة.
* عشية "جمعة الصمود".. قتلى وجرحى في بغداد.
* الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها لأمير البلاد.
* حمدوك ينفي استقالته لتباين المواقف مع "التغيير".
* الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة بضواحي طرابلس.
* البرلمان الجزائري يقر قانون المحروقات المرفوض شعبيًا.
* افتتاح "قمة باكو الثانية لزعماء الطوائف الدينية".
* إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في البندقية بسبب الفيضانات.
* توسك: البريكست سيكتب نهاية الإمبراطورية البريطانية.
* الولايات المتحدة تخفض تدريباتها العسكرية مع كوريا الجنوبية.
* القضاء الأمريكي يرفض طعن ترامب بشأن "وضعه المالي".
* رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب أقر بأفعال ترقى إلى الرشوة.
* بومبيو يحذر من تنامي خطر داعش خارج العراق وسوريا.
* قتيل وجرحى بإطلاق نار قرب ثانوية في كاليفورنيا.
* الصين تشترط إلغاء رسوم جمركية فرضها ترامب لإبرام اتفاق مع واشنطن.
* "الجنائية الدولية" تقر فتح تحقيق حول جرائم بحق الروهينجا في ميانمار.
* إندونيسيا تلغي تحذيرًا من أمواج مد بعد زلزال قوي.
الشرق الأوسط
* الأسد: اللجنة الدستورية لن تنهي الحرب.
* موسكو تدشن قاعدة عسكرية جوية في شمال شرقي سوريا.
* غارات روسية وسورية على جنوب شرقي إدلب.
* هدوء في غزة بعد وقف النار.
* جانتس يبذل الجهود الأخيرة لتشكيل الحكومة.
* إسرائيل تعتبر تصفية أبو العطا تمهيدًا لاستئناف محادثات التهدئة مع "حماس".
* "أسباب لوجيستية وأمنية" وراء تأخر عودة الحكومة إلى عدن.
* يمنيون يشكون تدهور الأمن وارتفاع منسوب الجريمة في مناطق سيطرة الميليشيات.
* الانقلابيون يستهدفون مسجدًا في التحيتا ومساكن جنوب الحديدة.
* القضاء العراقي يطلق حملة لملاحقة الفساد.
* قلق أممي من استمرار محاولات القرصنة قبالة الصومال.
* واشنطن والخرطوم تبحثان رفع التمثيل الدبلوماسي الأمريكي إلى "سفير".
* إردوغان: لا يمكننا التخلي عن "إس 400" والتوجه للحصول على "باتريوت".
* لندن تبلغ بروكسل نيتها عدم التقدم بمرشح لعضوية المفوضية.
* واشنطن تدعو التحالف ضد "داعش" إلى الاهتمام بغرب أفريقيا والساحل.
* ترمب يجدّد هجومه على إجراءات العزل.
* إضراب ومظاهرات ضد حكومة الرئيس دوكي في كولومبيا.
* 12 قتيلًا بينهم 3 أطفال بانفجار سيارة مفخخة في كابل.
* كمبوديا تخضع للضغط الدولي وتفرج عن معارضين.
الخليج الإماراتية
* "إسرائيل" تبيد عائلة بأطفالها قبل هدنة غزة.
* السلطة تُدين صمت المجتمع الدولي على مذابح الاحتلال.
* السعودية تدين انتهاك الاحتلال للمبادئ الإنسانية.
* وزير الدفاع العراقي: طرف ثالث يستهدف الأمن والمتظاهرين.
* بوتين يطالب "بريكس" بلعب دور قيادي في الأمم المتحدة.
* المجر تدعو لخفض العلاقات الأوروبية مع تركيا.
* جونسون يلغي جولة انتخابية بسبب احتجاجات.
* بومبيو: واشنطن ستواصل قيادة التحالف ضد "داعش".
* توجه أمريكي لمساعدة السودان في الفترة الانتقالية.
* واشنطن تُعيد تقييم علاقتها مع جنوب السودان.
* الرئيسة المؤقتة لبوليفيا تشكل حكومة جديدة من 11 وزيرًا.
* مقتل 11 من طالبان في غارات جوية جنوبي أفغانستان.
* شلل في هونج كونج مع تصاعد مواجهات المتظاهرين وقوات الأمن.
* كوريا الشمالية ترفض عرضًا أمريكيًا لمحادثات في ديسمبر.
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