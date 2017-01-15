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صحافة عربية: فرنسا تفكك خلية خططت لهجمات

صحافة عربية: فرنسا تفكك خلية خططت لهجمات

تاريخ النشر

المدينة السعودية

* فرنسا تفكك خلية خططت لهجمات.

* الحريري: لا يجوز وضع السعودية والخليج بخصومة مع لبنان.

* المغرب.. البرلمان يقر قانون اللغة الأمازيغية.

* الجزائر.. تظاهرات ضد «دعوة الحوار».

* الحرية والتغيير: لا نية للانتقالي السوداني الإفراج عن المعتقلين.

* عقوبات أمريكية ضد 16 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام الأسد.

* واشنطن: 12 شرطا لأي اتفاق مع النظام الإيراني.

* خطة أمريكية متدرجة لـ«طرد» تركيا من برنامج تصنيع F-35.

الإمارات اليوم

* قوى «الحرية والتغيير» في السودان تعلن تعليق العصيان المدني حتى إشعار آخر.

* الإمارات تسلم «الصحة» اليمنية أدوية للأمراض المزمنة ومكافحة الملاريا.

* لبنان يؤكد إطلاق نزار زكا المتهم بالتجسس للولايات المتحدة في إيران.

* هادي: حريصون على السلام رغم تعنت الميليشيات الانقلابية.

* «البنتاغون» توقف تدريب الأتراك على طائرة «إف 35».

* تدمير الممتلكات.. استراتيجية الأسد لإحكام قبضته على مناطق المعارضة.

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