صحافة عربية: فرنسا تفكك خلية خططت لهجمات

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المدينة السعودية
* فرنسا تفكك خلية خططت لهجمات.
* الحريري: لا يجوز وضع السعودية والخليج بخصومة مع لبنان.
* المغرب.. البرلمان يقر قانون اللغة الأمازيغية.
* الجزائر.. تظاهرات ضد «دعوة الحوار».
* الحرية والتغيير: لا نية للانتقالي السوداني الإفراج عن المعتقلين.
* عقوبات أمريكية ضد 16 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام الأسد.
* واشنطن: 12 شرطا لأي اتفاق مع النظام الإيراني.
* خطة أمريكية متدرجة لـ«طرد» تركيا من برنامج تصنيع F-35.
الإمارات اليوم
* قوى «الحرية والتغيير» في السودان تعلن تعليق العصيان المدني حتى إشعار آخر.
* الإمارات تسلم «الصحة» اليمنية أدوية للأمراض المزمنة ومكافحة الملاريا.
* لبنان يؤكد إطلاق نزار زكا المتهم بالتجسس للولايات المتحدة في إيران.
* هادي: حريصون على السلام رغم تعنت الميليشيات الانقلابية.
* «البنتاغون» توقف تدريب الأتراك على طائرة «إف 35».
* تدمير الممتلكات.. استراتيجية الأسد لإحكام قبضته على مناطق المعارضة.
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