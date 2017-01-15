صحافة عربية: فرنسا تفكك خلية خططت لهجمات

المدينة السعودية





* فرنسا تفكك خلية خططت لهجمات.





* الحريري: لا يجوز وضع السعودية والخليج بخصومة مع لبنان.





* المغرب.. البرلمان يقر قانون اللغة الأمازيغية.





* الجزائر.. تظاهرات ضد «دعوة الحوار».





* الحرية والتغيير: لا نية للانتقالي السوداني الإفراج عن المعتقلين.





* عقوبات أمريكية ضد 16 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام الأسد.





* واشنطن: 12 شرطا لأي اتفاق مع النظام الإيراني.





* خطة أمريكية متدرجة لـ«طرد» تركيا من برنامج تصنيع F-35.





الإمارات اليوم





* قوى «الحرية والتغيير» في السودان تعلن تعليق العصيان المدني حتى إشعار آخر.





* الإمارات تسلم «الصحة» اليمنية أدوية للأمراض المزمنة ومكافحة الملاريا.





* لبنان يؤكد إطلاق نزار زكا المتهم بالتجسس للولايات المتحدة في إيران.





* هادي: حريصون على السلام رغم تعنت الميليشيات الانقلابية.





* «البنتاغون» توقف تدريب الأتراك على طائرة «إف 35».





* تدمير الممتلكات.. استراتيجية الأسد لإحكام قبضته على مناطق المعارضة.