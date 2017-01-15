إزالة التعديات على 15 فدان أملاك دولة بمركز بلاط بالوادي الجديد

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بالتعاون مع قسم شرطة بلاط، بمحافظة الوادي الجديد، القرار رقم 107 لسنة 2019إزالة تعديات على مساحة 15 فدان (أملاك دولة ) قام بها أحد المواطنين بقرية تنيدة التابعة لمركز بلاط حيث قام المتعدي بتجريف الأرض وتسويتها ورفع جسور بها وتركيب مواسير تمهيدا لزراعتها .

وأكد المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتفعيل القانون واستعادة هيبة الدولة، مشيراً إلى أنه تم إزالة كافة أشكال التعدي على الأرض وتم عمل محضر وتحرير مخالفة للمواطن وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله .



