محافظ الجيزة : إنشاء 118 باكية حضارية للباعة الجائلين بزنين

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه جاري إنهاء أعمال المرحلة الأولى من سوق زنين الحضاري الأول بحي بولاق الدكرور وذلك لنقل الباعة الجائلين إليه بدلاً من استغلالهم لنهر الطريق مما يسبب إعاقة الحركة المرورية .

وأشاد المحافظ بالسوق الحضاري لما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع .

وقال المحافظ إن سوق زنين يأتي ضمن خطة المحافظة في تطوير الأسواق العشوائية والغير الآمنة حيث جاري الانتهاء من المرحلة الأولى وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويتكون من 118 محل وباكية مقسمة على 74 محلاً و44 باكية .

وأضاف المحافظ بأنه تم الانتهاء من نقل غرفة الكهرباء التي كانت متواجدة بمنتصف الشارع وجاري توصيل التيار الكهربائي للمحلات وسيتم البدء في إجراءات المرحلة الثانية بمجرد الانتهاء من المرحة الأولى .

مشيراً إلى أن المنطقة عانت من إهمال كبير حيث تعد هذه بداية لتطوير المنطقة بالكامل حيث تم توسعة الشارع ورصفه مما ساهم في تحقيق سيولة مرورية خاصة أن شارع زنين هو محور مروري رئيسي للوصول إلي الطريق الدائري بالإضافة إلى إنه تم توفير منطقة العاب للأطفال مؤمنة لتفريغ طاقتهم وسيتم تدعيمها بأعمدة إنارة حديثة .

ووجه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بضرورة توفير صناديق للقمامة ورفع المخلفات والقمامة من المنطقة بصفة دورية لتظل المنطقة بصورة حضارية .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة بحي بولاق الدكرور رافقه اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وأسامة السقعان رئيس حي بولاق و شفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة .

وقد حرص المحافظ خلال الجولة على تفقد أعمال إخلاء الباكيات والشوادر بسوق ناهيا استعداداً لتسليم الموقع للهيئة القومية للمترو لبدء تنفيذ مسار المرحلة الرابعة من خط المترو ببولاق الدكرور كما تابع أداء شركات الجمع السكني ببعض القطاعات بالحي .