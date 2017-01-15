استمرار الجهود للتعامل مع انفجار خط غاز بإيتاي البارود

تقوم الأجهزة المعنية بإيتاي البارود بمتابعة موقع حادث الإنفجار لخط غاز حيث تلقى اللواء وجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطاًراً من قسم شرطة ايتاي البارود يفيد بنشوب نيران كثيفة بمنطقة غرب إيتاى البارود بسبب انفجار في خط غاز بايتاي البارود وجاري البحث والتحريات للوقوف على سبب الانفجار.



وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والمطافي الي موقع الانفجار للسيطرة على الحريق الناتج عن انفجار خط غاز بايتاي البارود ووصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين والوفيات.





وتواصل فرق الإنقاذ والحماية المدنية التعامل مع آثار الانفجار فيما تم الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف ومثلها من عربات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وكشفت تقارير أن شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة قطعت التيار عن غرب مدينة إيتاي البارود بعد الحادث كإجراء احترازى.

فيما أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة حالة االطوارئ بمستشفيات إيتاي البارود ودمنهور وكفر الدوار لاستقبال المصابين من الحريق.



