رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث سبل التعاون مع البنك الزراعي المصري

استقبل الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، محمود عبدالوهاب رئيس قطاع جنوب الصعيد للبنك الزراعي المصري لبحث سبل التعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور محمود عبدالرازق عميد كلية التجارة بقنا، والدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة.



تناول اللقاء، بحث أوجه التعاون بين الجامعة والبنك، حيث قدم رئيس قطاع الصعيد بالبنك الزراعي رؤية تشمل توقيع برتوكول تعاون، يتم من خلاله تنظيم ملتقى للتوظيف من خلال مركز التطوير الوظيفي بالجامعة، إلى جانب مشاركة البنك في منظومة الدفع الإلكتروني بالجامعة، وتدريب الشباب والخريجين بخاصة خريجى كلية التجارة، وعقد دورات لتسويق مشروعات البنك بالتعاون مع الجامعة.

من جانبه، رحب الدكتور يوسف الغرباوى رئيس الجامعة بالتعاون مع البنك الزراعي المصرى، مشيدًا بدور البنك فى تنمية الاقتصاد المصري من خلال المشروعات التي تتم تمويلها لصغار الفلاحين باعتبار أن هذه المشروعات هي قاطرة التنمية في المجتمع.