جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ أسوان على الطريق الصحراوى الغربى

قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان صباح اليوم بجولة ميدانية مفاجئة لطريق أسوان القاهرة الصحراوى الغربى فى نطاق المحافظة حيث أستهل جولته بموقع الحادث المرورى الذى وقع صباح يوم الجمعة الماضى فى الكيلو 55 وأودى بحياة 9 من المواطنين ، بجانب إصابة 14 أخرين



وقد أكد اللواء أحمد إبراهيم على أنه سيتم رفع تقرير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن الحالة الفنية للطريق ولاسيما أن الحادث وقع فى المسافة التى شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة منذ عام بداية من أمام قرية بنبان وحتى مدخل إدفو بطول 81 كم وبتكلفة 165 مليون جنيه شاملة توسعة الطريق و التخطيط والمطبات الصوتية و العلامات الإرشادية واللوحات الفسفورية والحواجز الخرسانية على جانبى الطريق ، لافتاً إلى أن التقرير المبدئى عن سبب وقوع الحادث هو السرعة الجنونية وتعرض أحد السائقين لغفوة أثناء سيره ، ولكن فى نفس الوقت سيتم التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى للإسراع بالبدء فى تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة وتطوير 20 كم بتكلفة 71 مليون جنيه بالطريق الصحراوى فى المسافة ما بين مدينة أسوان وحتى مشروع الطاقة الشمسية ببنبان وهى المنطقة التى تشهد زيادة فى معدلات الحوادث المرورية المتكررة بسبب حركة النقل المتزايدة عليه فى إتجاه السودان ومشروع توشكى ومدينة أبو سمبل ، بالإضافة إلى نقل الخامات المحجرية المتنوعة ..

وأشار محافظ أسوان إلى أنه بالتوازى جارى التنسيق أيضاً مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركات الإستثمارية القائمة بمشروع الطاقة الشمسية للإسراع بإنهاء الإزدواج بالطريق الصحراوى الغربى بطول 9 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه من مخصصات التنمية المجتمعية لهذا المشروع القومى وذلك طبقاً للإتفاق الذى تم بين المحافظة و مستثمرى بنبان ليصبح هذا المشروع باكورة إزدواج الطريق من أجل الحد من وقوع حوادث مرورية أثناء دخول وخروج الشاحنات المحملة بمعدات وإحتياجات المشروع ..

وأثناء مروره على أحد الكمائن المتحركة لشرطة المرور والتى تستهدف مراقبة الطريق بالرادار شدد المحافظ على أهمية تحقيق الرقابة المرورية المتكاملة على الطريق بجانب دوريات الخدمات التأمينية ، موجهاً إلى الإسراع برفع كفاءة نقطة إسعاف بنبان الواقعة فى الكيلو 43 من الطريق الصحراوى لإعادة تشغيلها وذلك ضمن 5 نقاط للإسعاف تغطى التدخل والإنتشار السرق لفرق الإسعاف فى حالة وقوع أى حوادث وهى السباعية وإدفو والكرابلة وفارس ، بالإضافة إلى نقطة إسعاف بنبان ، وخلال جولته الميدانية بالطريق الصحراوى الغربى فأجا اللواء أحمد إبراهيم بعض المخالفين و القائمين بالشروع بالتعدى على أراضى ملك الدولة بمساحة تصل إلى ألفين متر مربع حيث أعطى توجيهاته بالإزالة الفورية لهذه التعديات والتى شملت أسوار ومبانى ، مع إحالة صاحب التعدى إلى جهات التحقيق وذلك حفاظاً على مقدرات وأراضى الدولة من التعديات ، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والقرى بالإلتزام بالمرور الميدانى فى الفترة الصباحية لإكتشاف أى شروع بالتعدى بشكل إستباقى ومبكر والعمل على الإزالة الفورية له ، كما شملت جولة محافظ أسوان بعض المحاجر الواقعة على جانبى الطريق ، مؤكداً على ضرورة عدم إنتهاك حرم الطريق بمسافة 350 متر ، مع تحميل الأوزان المقررة حفاظاً على سلامة الطريق الصحراوى مع أهمية الإلتزام بإجراءات ومد التراخيص والكميات المحددة وأيضاً إتباع شروط ومعايير السلامة المهنية .



