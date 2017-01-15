انطلاق فعاليات مهرجان الفراعنة الدولي للجري من الفيوم

أطلق اللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم إشارة البدء لفعاليات مهرجان الفراعنة الدولي للجري 2019؛ وذلك بحضور اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم وسيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم وأحمد شوقي مدير عام السياحة بالمحافظة.

حيث انطلقت فعاليات مهرجان الفراعنة الدولي للجري 2019 من أمام هرم هوارة بالفيوم تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم؛ وذلك للعام الـ19 على التوالي ضمن أجندة المناسبات السياحية لوزارة السياحة والتي تهدف إلى تنويع المنتج السياحي وجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة للمحافظة.

ويبلغ طول السباق مسافة 100 كم جري من هرم هوارة بالفيوم ثم السير في الطريق الزراعي على ترعة سقارة مرورًا بهرم اللشت حتى الوصول إلى هرم سقارة بمحافظة الجيزة.

ويشارك فى المهرجان 323 متسابقًا يمثلون 13 دولة هي بلجيكا واسكتلندا وإيرلندا وفرنسا والسودان والسعودية والصومال ومصر وإنجلترا والنمسا واستراليا والأرجنتين وكندا.