انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم

تاريخ النشر
تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وبرئاسة الأستاذ الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تم انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته رقم 158
حيث صرح أ.د خالد عطا الله أنه تم خلال الاجتماع تحديد آخر موعد لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019/2020 , بالاضافة إلى عرض خطاب أ.د عميد كلية التربية النوعية بشأن قرار مجلس الكلية بجلسته رقم 164 بتاريخ 15/1/2020 باعتماد اللائحة الداخلية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى ( اقتصاد منزلي – تربية فنية _ تكنولوجيا تعليم ) وعرض خطاب أ.د قائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية بشأن مقترح لائحة برنامج دراسي جديد مشترك بين كليتي السياحة والفنادق والتربية الرياضية بعنوان إدارة السياحة والرياضة والتأهيل البدني والترويح بالاضافة إلى النظر في قرار مجلس إدارة البرامج الجديدة بجلسته رقم 45 بتاريخ 19/1/2020 بعرض لائحة برنامج ( الاعلام التربوي للطفولة ) بنظام الساعات المعتمدة .
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير