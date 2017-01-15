تعليم الفيوم يكرم طلاب 8 حصدوا المركز الثاني في الإلقاء

كرم محمد عبدالله القائم بعمل وكيل وزارة التعليم بالفيوم، المتميزين من المعلمين والطلاب وعمال الخدمات المعاونة ، بمسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بحضور الدكتورة ميمي إسحق مدير عام الشئون التنفيذية و محمد أبو الحارث مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية.



هذا وقد تم تكريم الفائزين في مسابقة التربية المسرحية "الإلقاء" والحاصلين على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وعددهم 8 طلاب وهم "الطالب أمين محمد، والطالب عبدالرحمن حامد، والطالب محمود فرحات، والطالب أحمد كارم، والطالبة براء روبي عطية، والطالبة أروى عصام جمعة، والطالبة جهاد محمد، والطالبة مودة محمد"، كما تم منح شهادة تقدير لإدارة التربية المسرحية بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل في الإشراف على الطلاب خلال فعاليات المسابقة.

كما تم تكريم المعلمين وفريق العمل المشاركين في تقديم المحاضرات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية بغرب الفيوم.