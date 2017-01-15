توقيع الكشف الطبي على 1622 حالة خلال قافلة بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية علاجية بقرية نزلة محمود بمركز ديرمواس خلال يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي تنظمها وزارة الصحة بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في القرى والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات العلاجية المجانية.



من جانبها قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1622 حالة مترددة منها 294 حالة جراحة، و434 أطفال، و228 حالة جلدية، و205 باطنة، و145 قلب، و71 أسنان، و144 نساء، و69 مسالك، و32 تنظيم أسرة، إلى جانب أخذ عينات لإجراء تحاليل لــ100 حالة، وعمل 102 أشعة وموجات صوتية و9 رسم قلب، وتم عقد ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لــ146 وتحويل 43 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى تواجد 9 عيادات متنقلة بتنظيم الأسرة.

وأوضحت أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.