توزيع كراسات الشروط لحجزقطع الأراضي بسيناء بمقرالوحدات المحلية بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا عن توافر كراسات الشروط الخاصة بحجز قطع الأراضي للتجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وذلك بمقر الوحدات المحلية للمراكز التسع بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء للقضاء على الإرهاب ونشر ربوع الخير والنماء في أرجائها، بإجمالي 18 تجمع تنموي، منها 11 تجمعًا في شمال سيناء و 7 تجمعات في جنوب سيناء.

قال مصطفى سليم مدير الشؤون المالية بالمحافظة إن وزير التنمية المحلية أصدر توجيهاته لمختلف المحافظات باستلام كراسات الشروط لتوزيعها على مواطنيها بمعرفتها، نظير مبلغ 50 جنيهًا للكراسة، نظرًا للإقبال الكبير على شراء كراسات الشروط الخاصة بمشروع التجمعات التنموية في وسط سيناء لتملك تلك التجمعات للراغبين من مختلف محافظات الجمهورية، تيسيرًا على المواطنين بدلًا من مشقة السفر والانتقال إلى القاهرة للشراء من منافذ البيع الموجودة بها.

هذا وتتضمن شروط التملك أن يكون سن المتقدم من 21 حتى 50 عامًا، وألا يكون موظفًا في الحكومة أو قطاع الأعمال والشركات لإتاحة الفرصة لمن لا يملك فرصة عمل، حيث يتم قبول الطلبات من مختلف محافظات الجمهورية بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وجذب المواطنين إلى سيناء لتعميرها وتنميتها، وتحقيق المزج بين ثقافات أهالي سيناء وباقي المحافظات.



