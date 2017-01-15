محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة ويوجه بإصلاح التلفيات

تفقد اللواء خالد عبد العال ،محافظ القاهرة، منذ الساعات الأولى موقع حريق سوق الخضار بمنطقة العتبة التابعة لحي الموسكى، للاطمئنان على جهود إخماد الحريق ومتابعة الموقف.

ووجه محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق، والعمل على الانتهاء من عملية التبريد حتى لا يتجدد الحريق، ومراجعة أجهزة الحي لشروط الحماية المدنية بالمحال فى المنطقة، والعمل على تأهيل السوق مرة أخرى وإصلاح التلفيات لعودة العمل به.

وقد التهم حريق سوق الخضار بالعتبة، الذى نشب فجر اليوم، عددا من المحال والباكيات الموجودة بالسوق وكذلك الأسقف الخاصة بالسوق، ولم يسفر عن إصابات.