اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة ويوجه بإصلاح التلفيات

محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة ويوجه بإصلاح التلفيات

تاريخ النشر

تفقد اللواء خالد عبد العال ،محافظ القاهرة، منذ الساعات الأولى موقع حريق سوق الخضار بمنطقة العتبة التابعة لحي الموسكى، للاطمئنان على جهود إخماد الحريق ومتابعة الموقف.

ووجه محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق، والعمل على الانتهاء من عملية التبريد حتى لا يتجدد الحريق، ومراجعة أجهزة الحي لشروط الحماية المدنية بالمحال فى المنطقة، والعمل على تأهيل السوق مرة أخرى وإصلاح التلفيات لعودة العمل به.

وقد التهم حريق سوق الخضار بالعتبة، الذى نشب فجر اليوم، عددا من المحال والباكيات الموجودة بالسوق وكذلك الأسقف الخاصة بالسوق، ولم يسفر عن إصابات.

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content