محافظ بني سويف نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية

استقبل المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الخميس بمكتبه كانج هيون بون نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية للشؤون الاقتصادية، والسفير الكوري بالقاهرة يوون يوتشيول، على رأس وفد رفيع المستوى من دولة كوريا الجنوبية في مستهل زيارته للمحافظة.



رحب المحافظ بالوفد الكوري على أرض المحافظة، مؤكدًا على عمق العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، والتي تتضمن أبعادًا وعوائد اقتصادية كبيرة على الشعبين، خاصة وأن هذه الفترة تشهد تقدمًا وتطورًا ملحوظًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين اللذان تربطهما علاقات نوعية تاريخيًا واقتصاديًا.

أجرى المحافظ حوارًا مع الوفد الكوري تناول أبرز المقومات والفرص الاستثمارية والسياحية التي تتمتع بها بني سويف، حيث نوه المحافظ عن المشروعات القومية المنفذة على أرض المحافظة، والتي من أهمها محطة كهرباء التي تعد أكبر محطة من نوعها والتي دعمت قطاع الاستثمار، وجعلت من بني سويف مركزًا جاذبًا للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنه يوجد بالمحافظة 8 مناطق صناعية بها أكثر من 270 مشروعا، 70% منها مصانع منتجة، و يجري حاليًا تنفيذ منطقة صناعية جديدة على مساحة 60 فدانا.

وأكد محافظ بني سويف أن المحافظة تمتلك ثروة تاريخية وطبيعية ومزارات سياحية تشمل كافة العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية، حيث توجد منطقة واحة ميدوم الأثرية التي تحوي هرم ميدوم، وهو من أقدم مجموعة الأهرامات التي تم الكشف عنها، وكهف سنور وهو من أندر 3 محميات طبيعية على مستوى العالم، مناشدًا الوفد أن تكون محافظة بني سويف ضمن الأجندة والبرنامج السياحي للمواطن الكوري.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تنفذ خطة للنهوض بقطاع التدريب المهني تحت شعار "أيدي عاملة مدربة" من خلال عدد من الخطوات العملية لدعم التدريب المهني والفني للأيدي العاملة بالمحافظة، والتي تستهدف من خلالها أن تكون أكبر نسبة من العمالة من أبناء محافظة بني سويف في المصانع المقامة على أرضيها، وذلك عن طريق التنسيق مع جمعيات المستثمرين والغرفة التجارية ولقاء كبار رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن 90% تقريبًا من العمالة بالمصانع مصريين ومعظمهم من بني سويف.