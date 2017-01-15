جامعة الزقازيق تستعد لتدريب طلاب الجامعات العربية

أعلن الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تستعد حاليًا لاستقبال عدد 110 من طلاب الجامعات العربية للتدريب في جميع التخصصات بمختلف كليات الجامعة خلال يوليو المقبل، وذلك في إطار برنامج تبادل التدريب بين الجامعات العربية والذي ينظمه المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي التابع لاتحاد الجامعات العربية ومقره عمان بالأردن.

وأوضح الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وممثل الجامعة بالمجلس العربي للتدريب أن جميع الكليات بالجامعة تعمل كخلية نحل من أجل توفير فرص التدريب في تخصصات الطب النووي والإعلام والعلاقات العامة والتدريب الرياضي ومناهج وطرق التدريس والفنون التشكيلية والموسيقى والتمريض، بالإضافة إلى الانتاج الحيواني وطب الأسنان والمحاسبة والتسويق والإدارة والاقتصاد، فضلًا عن علوم التربة والمحاصيل الحقلية، وغيرها من مختلف التخصصات بالجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن برنامج التدريب يتناول برنامج نظري داخل أروقة الحرم الجامعي، وآخر سياحي للطلاب العرب لبعض المشروعات القومية مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية وأنفاق قناة السويس، بالإضافة إلى المعالم السياحية والأثرية بمختلف مدن الجمهورية، باعتبارهم سفراء لنا في بلادهم في نقل صورة حقيقية لذويهم وأسرهم عن سماحة وزخم وكرم الشخصية المصرية كعادتها دائمًا مع الأشقاء العرب.

وأضاف أن التدريب يهدف إلى تأكيد أواصر الانتماء والعروبة بين شباب الجامعات العربية، مع التركيز علي الجوانب التطبيقية والزيارات الميدانية للهيئات والشركات والمصانع والمزارع ذات الصلة بتخصص الطلاب.



