محافظ البحر الأحمر ووزير الآثار يتفقدان متحف الآثار بالغردقة

أكد محافظ البحر الأحمر خلال الجولة التفقدية أن متحف آثار الغردقة يهدف إلى إبراز آثار العصر الفرعوني في مصر، والآثار المصرية طبقاً للتسلسل الزمني الذي مرت به مصرنا الحبيبة من آثار قبطية و رومانية وإسلامية ، بالإضافة إلي تخصيص مكان خاص لعرض التراث الثقافي والآثار الخاصة بالبحر الأحمر وايضاً الزي الخاص بمدن الجنوب ، ويكون مزارا سياحياً عالمياً يضاف إلى مقاصد المحافظة السياحية ، مضيفاً أن وجود قطع آثار أصلية تحكي تاريخ محافظة البحر الأحمر داخل متحف الغردقة سيكون أكبر دعاية ترويجية للسياحة في البحر الأحمر ، وسيعمل علي فتح أسواق سياحية جديدة في المحافظة إلي جانب السياحة الشاطئية.



وقال عبد الله أنه من المقرر أن يضم متحف آثار الغردقة أكثر من 1000 قطعة أثرية أصلية، ويضم عددا كبيرا من القطع الأثرية الأصلية ، مشيراً إلي أن افتتاح متحف الغردقة سيعمل علي جذب السياح العاشقين للتاريخ المصري الفرعوني ، كما يساهم افتتاح متحف الغردقة علي تشجيع السياح على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بالغردقة بجانب السياحة الشاطئية ، وبالتالى ارتفاع إيرادات الدولة، كما أنه يساهم الترويج للآثار المصرية

ومن جانبه أوضح وزير الآثارأن متحف آثار الغردقة هو الأول من نوعه الذي يتم بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يشهد تعاونًا من القطاع الخاص في إنشائه ووفرت محافظة البحر الأحمر الأرض ، وتكفل المستثمر المصري بالإنشاءات، وتولت وزارة الآثار تجهيزه بالمقتنيات

وأكد العناني انه تم الانتهاء من عمل سيناريو وضف فتارين العرض المتحفي بعد أن انتهت الوزارة من تنفذه ، ومعاينة عدد من القطع المقرر عرضها، تمهيداً