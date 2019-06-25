إزالة حالتان تعدي على أراضي أملاك الدولة بمدينة العلمين بمطروح

شن مجلس مدينة العلمين، بمحافظة مطروح، برئاسة رضا جاب الله رئيس مدينة العلمين حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدي على أراضي الدولة بإجمالي مساحة 650م 2 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بسرعة إزالة التعديات علي اراضي الدولة استمرارًا للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، ومديرية أمن مطروح، وجميع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المحافظة، في إطار الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة.

بينما شدد المحافظ على استمرار حملات إزالة التعديات بمدن المحافظة، واستعادة سلطة القانون مع التصدي بكل حسم لمخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها وفقًا للقوانين المحددة.