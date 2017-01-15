محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين

شهد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا بجامعتي أسيوط والأزهر والثانوية العامة والدبلومات الفنية والتي أقامتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط بالصالة المغطاة بجامعة أسيوط وذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حاتم رياض مفتش الأمن الوطني بالمحافظة والعميد الدكتور أحمد قدري أبوحسين وكيل فرع الأمن الوطني ، والمهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط وأعضاء مجلس النواب.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا وأوائل المراحل الدراسية المختلفة والمتميزين لأنهم المثل والقدوة لزملائهم الطلاب فهم علماء المستقبل وصانعو التنمية الحقيقية مشيدًا بدور أولياء الأمور لاهتمامهم ومساندتهم لأبنائهم للوصول إلى التفوق ومرحلة التميز.

ومن جانبه أعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن فخره بإحتضان الجامعة لكوكبة من أبناء مصر المتميزين والنابغين في مختلف الكليات النظرية والعملية والذين يمثلون مستقبل مصر وأملها الواعد في حمل راية مستقبل الوطن مشيراً إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها جامعة أسيوط وما تملكه من تاريخ عريق والتي تحتل مرتبة متقدمة كواحدة من أفضل خمسة جامعات مصرية والجامعة الأم لكافة جامعات الصعيد والفائزة بالمركز الثاني في أفضل جامعة مصرية في المسابقة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية وتم إجراؤها تحت إشراف وزارة التعليم العالي.

وفي الختام شهد الاحتفال تكريمًا متميزًا من حزب مستقبل وطن للمحافظ ولقيادات الجامعة وعلي رأسهم الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ونواب الجامعة وعمداء الكليات المختلفة إلي جانب قيادات التربية والتعليم والتعليم الفني والطلاب الأوائل من الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني.



