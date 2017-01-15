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تعليم الفيوم يناقش تفعيل مبادرة التعليم كالماء والهواء

تعليم الفيوم يناقش تفعيل مبادرة التعليم كالماء والهواء

تاريخ النشر

 عقد اجتماع مجلس أمناء محافظة الفيوم، برئاسة محمد عبدالله القائم بعمل وكيل وزارة التربية والتعليم 

بالفيوم، وبحضور المستشار عبدالباقيمفتاح رئيس مجلس الأمناء، وكذلك حضور الآباء، حيث تمت  مناقشة خطة صيانة المدارس ، وتفعيل مبادرة مجلس أمناء إدارة طامية   (التعليم كالماء والهواء). 

كما تمت مناقشة تنظيم ندوات تثقيفية لتوضيح منظومة التعليم الجديد من خلال تدريب الموجهين 

والأخصائيين الاجتماعيين خلال صيف 2019م،وكذلك مناقشة كثافة الفصول، وقبول أطفال الروضة

 وتلاميذ الصف الأول الإبتدائي بالمدارس الحكومية والخاصة.


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