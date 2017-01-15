"صحة" البحر الأحمر تقوم بحملات تفتيش على مقاصف المدارس وبنوك الطعام

وجه الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكثيف حملات رقابية على مقاصف المدارس والمحال المجاورة والباعة الجائلين أمام المدارس ومحاربة ظاهرة تواجدهم للاطمئنان على صحة الطلاب ووصول وجبات مدرسية صحية وآمنة لهم.



وتم تكليف الدكتوره نرمين ناجى مدير عام الطب الوقائى، ومفتشى مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية بشن حملات على الباعة الجائلين حول المدارس بمدن الغردقة والقصير وسفاجا ورأس غارب.

وأسفرت الحملات عن المرور على عدد 22مدرسة ومطبخ المدينة الجامعية بالغردقة ،وكما تم سحب22 عينة من المقاصف وبنوك الطعام ومخزن متعهد الوجبة المدرسية لتحليلها والتأكد من سلامتها، وتم فحص البسكويت والأغذية المختلفة ظاهريا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات المعنية.

وأكد استمرار الحملات على المنشآت الغذائية بالمدارس والمحال المجاورة والباعة الجائلين حفاظاً على صحة التلاميذ.



