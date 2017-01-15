محافظ الوادي الجديد يلتقي مع مواطني الخارجه بمسجد ناصر

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بمواطني مدينة الخارجة بمسجد ناصر بعد اداء صلاة الجمعة وذلك للتعرف على اهم المشكلات والعمل على حلها.

ووجه الزملوط بتشكيل لجنة فنية تضم مركز الخارجة ومديرية الاسكان لبحث عدد من المشكلات ومنها الحالة الفنية للعمارة السكنية (اتحاد ملاك) الكائنة بشارع مديرية الطرق والاضرار الناتجه عنها، وفتح الحارة الواقعة شرق مسجد ناصر مع الالتزام بخريطة التنظيم وتركيب عدد ٢ عامود لانارتها، وحل مشكله مخلفات وناتج الحفر مشروع الصرف الصحي بحي باتا وذلك بإلزام المقاول بإزالته وتسوية المنطقه ورد الشئ لاصله.

وكلف الزملوط أيضا مركز الخارجة ومديرية الاسكان بإختيار لجنة فنية محايدة بالتنسيق مع الاهالي لبحث سعر دهان المنازل والعمارات السكنية للتأكد من مناسبة الأسعار وعدم المبالغة فيها، والاخذ برأي اللجنة مع إلزام المواطنين المستفيدين بسداد نصف القيمة على أقساط حتى ١٢ شهر، أو القيام بالدهان على نفقتهم الخاصة بشرط الالتزام بنفس اللون.

كما كلف ايضا مديرية الطرق وإدارة المرور بسرعة الانتهاء من حصر الطرق التي تحتاج إلى صيانة وترميم ورصف بالإضافة إلى المطبات الصناعية وتركيب الإرشادات المرورية والتحذيرية.



