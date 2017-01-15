وكيل زراعة الفيوم: مرور مكثف للجان المكافحة الحقلية على المحاصيل

كلف الدكتور ربيع مصطفي وكيل وزارة الزراعة في الفيوم مديري الإدارات وإدارة المكافحة بالمديرية بالمرور الميداني على محاصيل القمح وبنجر السكر والمانجو والزيتون والنخيل، وسوف يتم متابعة تقارير لجان المكافحة وفحصها على الفور لمعرفة درجة الإصابة بالآفات الحشرية خاصة الحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابي على أشجار المانجو وسوسة النخيل الحمراء التي تصيب أشجار النخيل وتسبب موت القمة النامية.

وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك يأتي في إطار تكثيف التواجد الميداني مع المزارعين للوقوف على المشكلات التي قد تواجههم وحلها على الفور.

بينما أكد المهندس علي المهدي مدير الإدارة الزراعية بمركز أبشواي أن لجنة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بمنطقة شمال الصعيد قامت بالمرور على الزراعات بنطاق الإدارة الزراعية بأبشواي وتم فحص عدد من المزارع بوجود بعض المزارعين والقائمين بإدارة المزارع وتم شرح طرق الرش الصحيحة والمواعيد والمبيدات المناسبة للإصابة حسب توصيات الوزارة.