للمرة الأولى ..تشكيل لجنة الانضباط بمديرية التربية والتعليم بالفيوم

‎في بادرة هي الأولى من نوعها قرر محمد عبد الله، القائم بعمل وكيل وزارة التعليم بالفيوم، تشكيل لجنة الانضباط بديوان عام المديرية و الإدارات التعليمية والمدارس لمتابعة سير العمل بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس والتي تضم أعضاء من إدارة المتابعة والتوجيه المالي والإداري والشئون القانونية وإدارة الأمن وذلك لمتابعة سير انتظام العمل من أجل تحقيق انضباط العمل بما يحقق أعلى مستوى من الخدمة لجمهور العاملين بالتربية والتعليم بالفيوم.

هذا وقد أسفرت أعمال اللجنة عن إحالة 12 من العاملين بالمديرية للتحقيق بسبب التقاعس في أداء العمل.



