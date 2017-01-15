محافظ البحر الأحمر يناقش موقف تقنين أراضي وضع اليد في المحافظة

عقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر اجتماعًا تنسيقيًا بديوان عام المحافظة لمناقشة الموقف التنفيذي لتقنين وضع اليد بجميع مدن المحافظة.

وقد أكد المحافظ أن تقنين أوضاع الأراضي المتعدى عليها يخضع لضوابط، مشددًا على أنه لا تقنين أوضاع للمناطق ذات الخطورة الداهمة والمتعدين على خط التنظيم، مشيرًا إلى تشكيل لجان لمعاينة طلبات التقنين للجادين وبعد سداد رسوم المعاينة المقررة للدولة، وأيضًا مراجعة إحداثيات كل قطع الأراضي المتعدى عليها.

حضر الاجتماع الدكتورة يسرا عطية نائبة المحافظ والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية والسكرتير العام المساعد بالإضافة إلى رؤساء المدن وعدد من الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة .

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تدرس بكل دقة وحيادية خلال النظر في طلبات تقنين واضعي اليد الموقع ومدى صلاحية الأماكن التي يطلب فيها تقنين الأوضاع، ولن يسمح لأي شخص بتقنين وضعه في الأماكن ذات الخطورة التي تعرض حياة المواطنين للخطر.