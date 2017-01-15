جامعة المنيا تُدشن أولى دوراتها في"مهارات الدفاع عن النفس"

في إطار ما تقدمه وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا في تنفيذ وتنظيم العديد من الفعاليات التي تستهدف من خلالها نشر التوعية بقضايا المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها، وتوجيه خدماتها لها داخل وخارج الجامعة، بدأت الوحدة برعاية من الدكتورمصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة، في تدشين أولى دورات برامجها لتعليم الفتيات مهارات الدفاع عن النفس من خلال التدريبات الرياضية التي يقوم بتدريب الفتيات عليها أساتذة بكلية التربية الرياضية.



حيث بدأ في تدريب أولى الدورات للطالبات كل من الدكتورة بسمات شمس الدين، الأستاذ بكلية التربية الرياضية، والدكتورة فاطمة فاروق، منسقة الوحدة بكلية التربية الرياضية، ويستمر تنظيم الدورات للطالبات بمختلف كليات الجامعة، وذلك بمقر صالات كلية التربية الرياضية" بنات".

يُشرف على الدورات التدريبية الدكتور جمال عاطف مدرس القانون المدني بكلية الحقوق، ومنسق عام الوحدة بالجامعة، ومكتب رعاية العلاقات العامة بكلية الحقوق.