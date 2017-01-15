جامعة الوادي الجديد: تزويد مباني المدن الجامعية بالإنترنت وقاعات للبحث

أجرى الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، جولة تفقدية داخل عدد من الوحدات السكنية بالمدينة الجامعية، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية الوحدات السكنية لاستقبال الطلاب وللوقوف على احتياجات تلك الوحدات ورصد السلبيات ومحاولة البت فى حلها ، إلى جانب التأكد من تهيئة المناخ الملائم لممارسة حياتهم الجامعية.

وأكد طنطاوي، أن الجولة تأتي فى إطار استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسى الجامعى الجديد ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ، وحرصها على متابعة كافة سبل الرعاية العلمية والاجتماعية المقدمة لأبنائها الطلاب داخل الكليات ومختلف الوحدات السكنية بالمدن الجامعية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الممكنة للطلاب وتهيئة الجو المناسب لهم، حيث أوضح أن الجامعة تنوي تزويد جميع مباني المدن الجامعية بالإنترنت وتخصيص قاعات للبحث والاطلاع على أجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى تزويد تلك القاعات بأجهزة طباعة وتصوير، مؤكداً على أن الجامعة بصدد إقامة العديد من الأنشطة الطلابية داخل المدن الجامعية خلال العام الدراسي بما يعزز توفير بيئة مناسبة لجميع أبنائها.

وخلال الجولة شدد الدكتور طنطاوي، على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الترميمات والصيانة والتجهيزات للمبانى والتي تشمل أعمال السباكة والدهانات والكهرباء،كما وجه بضرورة تقديم خدمة مميزة وعلى مستوى راقى فى التعامل مع الطلبة والطالبات ورعايتهم اجتماعياً وتقديم كافة سبل العون بما يسهم في تفوقهم الدراسي .

وأضاف أن الجامعة لا تألوا جهداً فى توفير جو ملائم يساهم على الاجتهاد بالعملية التعليمية وتوفير كافة سبل الأمن والرعاية الصحية والاجتماعية لجميع الطلاب.