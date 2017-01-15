توريد 325 ألف طن قمح للشون والصوامع بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغت 325 ألف و76 طن و811 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الثلاثاء 18 يونيه الجاري.



من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم توريد 155 ألف و284 طن 489 كيلو بالبنك الزراعي، و48 ألف 813 طن و476 كيلو بقطاع المطاحن، و108 ألف و418 طن، و179 كيلو بالقابضة للصوامع، و4 ألاف و485 طن و20 كيلو بمصر العليا، و8 ألاف و75 طن و647 كيلو لإحدى شركات المكرونة.

وأكد يوسف استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد القمح على مستوى المحافظة لتذليل كل العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساءً، برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.



