انطلاق القافلة الطبية الــ 4 لمبادرة "نور حياة" في المنوفية

استمرارًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتى قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتى ينفذها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة والجمعيات الخيرية بالمحافظة.

وأشار اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إلى تنفيذ القافلة الطبية الــ 4 لمبادرة "نور حياة" للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بمركز شباب الباجور، موضحًا أن القافلة تعمل على مدار يومين وتستهدف الكشف على الفئات الأكثر احتياجًا، وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانًا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلًا جراحيًا إلى المستشفى العسكري بالمحافظة.

وقد وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة بضرورة تذليل كل العقبات التي تعوق عمل المبادرة، مشيدًا بدور صندوق "تحيا مصر" والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية بهدف العمل على استهداف جميع المواطنين، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا دعمه الكامل لصندوق تحيا مصر وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بالمحافظة وتحقيق المستهدف منها.

هذا وقد تم الكشف على 1250مواطنًا وتم تحديد الحالات الأكثر احتياجًا والمستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ القافلة الطبية "نور حياة" بمراكز شبين الكوم وتلا ومنوف وجارى تنفيذها بمدينة الباجور.