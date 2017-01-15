محافظ الوادي الجديد يتفقد المنازل التي تنفذ ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم المنازل التي يتم رفع كفاءتها بمركز الفرافرة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ( حياه كريمة)؛ حيث تم اختيار عدد ٥ قري لتنفيذ المبادره وهي: النهضه - عائشه عبد الرحمن - على بن أبى طالب - عمر بن الخطاب - الشيخ مرزوق

وأشاد الزملوط بنماذج المنازل التي تم رفع كفاءتها بشكل متميز؛ حيث تم تشطيبها بالكامل وجاهزه للتسكين، مؤكدا أن الدوله تخطو خطوات سريعه لتنفيذ المبادره التي تهدف الي توفير حياه كريمه للمواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر؛ وكذلك القرى والنجوع بالمناطق النائيه بالاضافه إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمه لهم .

وأوضح محافظ الوادي الجديد أن عدد المنازل التي تم الانتهاء من تركيب سقف خشبي وخرسانه علويه فوق السقف هي ١٤٠ منزل كمرحله أولى، بالاضافه إلى تركيب أبواب ونوافذ وعمل محاره لعدد ٥٥ منزلا منها

وأشار أيضا الى أنه تم اجراء مسح شامل لعدد ٥١٨ منزلا بقريه الشيخ مرزوق وتم اختيار ٢٦٢ منزلا ليكونوا ضمن المستهدف رفع كفاءته، مضيفا أيضا أنه تم الانتهاء من إجراء مسح شامل لقريه عمر بن الخطاب بواقع ٦٠٠ منزل تم اختيار عدد ٣٨٠ منزلا، مشيرا الى أنه يجري حاليا بحث عدد ٨٠٠ منزل لعدد بالقرى الخمسه.