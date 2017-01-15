محافظ القاهرة: نضع إمكانياتنا لتعزيز العمل الإفريقي المشترك

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة تضع كل إمكانياتها لخدمة أهداف منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية والتي تسعى لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وخدمة شعوب المدن الإفريقية.







جاء ذلك في كلمته اليوم /الثلاثاء/ خلال اجتماع الدورة العشرين لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية المنعقد في القاهرة في الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري, بحضور وزير التنمية المحلية محمود شعراوي, وليندر نزو عمدة ليبرفيل بالجابون, وجان بيير سكرتير عام المنظمة ومحمد بودرة نائب رئيس المنظمة لمكتب شمال إفريقيا, وداو ماكورا رئيسة شبكة النساء المحلية المنتخبة لإفريقيا, وفتنة الكحيل عضو شبكة النساء المنتخبة لإفريقيا, وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المتحدة الإفريقية.





وأضاف عبد العال: "أنه منذ تأسيس المنظمة في عام 2005 نجحت في أن تمتد وتشمل عضويتها 44 رابطة وطنية للحكومات المحلية من جميع مناطق إفريقيا, بالإضافة إلى 2000 مدينة", مشيرkا إلى التزام المحافظة بتأسيس مقر المكتب الإقليمي للمنظمة لدول شمال إفريقيا, وهو المقر الذي سيتم افتتاحه غدا; ليشكل مركزkا لعمل منظمة لدول شمال إفريقيا وليكون ركيزة للعمل المشترك والتواصل بين إقليم القارة ومزيد من التقارب بين المدن الإفريقية, وخطوة نحو تحقيق الحلم نحو (إفريقيا موحدة). ووجه الشكر لأعضاء منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية رئاسة وسكرتارية لما يبذلونه من جهود, وبصفة خاصة لأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة, مؤكدkا التطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة لتعزيز العمل الأفريقي المشترك; بهدف تحقيق الآمال والتطلعات نحو إفريقيا مزدهرة ومستقرة.



