جولة لمدير أمن الفيوم

قام اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم بجولة تفقدية شمِلت المرور علي مركز شرطة طامية نقطة التفتيش الامنية بكوم اوشيم، وتمركز امني بقصر رشوان ومركز امني بدائرة بندر طامية ونقطة مطافي طامية، مؤكداعلي جميع القوات ضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه بشقيه السياسي والجنائي .



كما قام بتوعية القوات بواجباتهم المنوطة لهم في ظل المرحلة الراهنة وأكد علي دوام الاستعداد لكافة الاحتمالات واليقظة التامة ياتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية باستمرار الجولات التفقدية بمختلف المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية للتأكد من جاهزية القوات واستعداداتها للتعامل مع كافة الاحتمالات بكافة أماكن الخدمات الشرطية .



