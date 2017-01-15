مستقبل وطن يفتتح معرض الأدوات المدرسيه بالوادي الجديد

افتتح حزب مستقبل وطن معرض الأدوات المدرسية بميدان البساتين بمنطقة سوق الشباب، تحت رعاية النائب جمال آدم عضو البرلمان بدائرة الخارجهة أمين عام الحزب بالمحافظه.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الحزب بتوفير جميع المستلزمات المدرسية لجميع الطلاب قبل بداية العام الدراسى الجديد بأسعار مخفضة لتلبية احتياجتهم الأساسية.

تم الافتتاح بحضور كل من: الدكتور أحمد حرباوي أمين الحزب لمركز الخارجة، والمهندس سامح منقريوس أمين المواطنة، أحمد عبد العاطي أمين العمال بالمحافظه، والأمناء المساعدين، ولفيف من قيادات الأجهزة التنفيذية.

توافد على المعرض المئات من أهالي الدائرة لشراء جميع الاحتياجات المدرسية قبل انطلاق الموسم الدراسي 2019 حيث قدم جميع المستلزمات والأدوات المدرسية من كشاكيل، وأقلام وزي مدرسي، بأسعار تتناسب مع احتياجات الطلبة وأولياء الأمور.

أكد النائب جمال آدم الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن المعرض يأتي في إطار تفعيل دور الحزب بمختلف المحافظات من خلال المشاركة المجتمعية الإيجابية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، حيث يوفر المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة باعتبار ذلك أحد أولويات المهمة لتوفير احتياجات أبنائنا الطلبة بمناسبة قرب بداية العام.



