محافظ الفيوم يستقبل وفد منظمة الأمم المتحدة للطفولة

استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم دينا هيكل نائب مدير برنامج الاتصال من أجل التنمية بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والدكتور خالد درويش مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة وناصر مسلم مدير عام بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ومدير برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بالفيوم؛ وذلك لمتابعة أنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة التي تنفذ بعدة قرى بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة سناء هارون مستشار المحافظة لشئون الطفولة والأمومة.

وخلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لشرحٍ وافٍ حول أنشطة وفعاليات المجلس القومي للطفولة والأمومة التي يتم تنفيذها في 50 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة؛ وكذلك شرح تفصيلي حول طبيعة عمل مبادرة تمكين الفتيات "دوي" التي ينفذها المجلس، كما تناول اللقاء الاستعدادات الخاصة لزيارة سفير الاتحاد الأوروبي للمحافظة خلال شهر نوفمبر الجاري وبرنامج الزيارة الذي يشمل تفقد ومتابعة أنشطة وفعاليات مبادرة تمكين الفتيات "دوي"؛ وذلك ضمن فعاليات برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم الذي يعمل على عدة محاور تشمل التعليم والصحة والتمكين الأسري وغيرها.

وشدد المحافظ على ضرورة الإعداد الجيد لزيارة سفير الاتحاد الأوروبي للمحافظة والتواصل التام بين كل الأجهزة ذات الصلة حتى تخرج الزيارة بصورة مشرفة تليق بمحافظة الفيوم.

كما أكد أهمية مبادرة تمكين الفتيات "دوي" ودورها في توعية الفتيات وتنمية مهاراتهن، فضلاً عن تمكينهن من التعبير عن حقوقهن وآرائهن في القضايا ذات الصلة بهن، موضحًا أن المبادرة تنفذ على عدة محاور وتقوم على التفاعل المجتمعي وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الفتيات لخلق أجيال قوية تسهم في تنمية المجتمع.