محافظ أسيوط يناقش تنمية المناطق الصناعية ووضع حلول لمشاكل المستثمرين

شدد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أهمية تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة والعمل على تنمية تلك المناطق وتطويرها والنهوض بها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد، والذي يولي اهتماماً خاصاً بتشجيع المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات وما يترتب عليه من توفير فرص عمل جديدة وتنمية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة والمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وعلى حمزة رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية وممثلي جمعية المستثمرين واتحاد المستثمرين وممثلي الإسكان والبيئة وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي ومديري المناطق الصناعية ووحدة شبكة معلومات المرافق GIS.

ووجه المحافظ مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتشغيل محطات الصرف الصحي بتلك المناطق بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع مجلس إدارة المناطق الصناعية والمستثمرين، مشيرًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتوصيل المرافق والخدمات التي تحتاجها المناطق الصناعية بالتنسيق مع المستثمرين وكافة الجهات المعنية، مؤكدً على أهمية تشجيع الاستثمارات والاستفادة من المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع عدد من طلبات المستثمرين الراغبين في تخصيص قطع أراض لإنشاء مشروعات مختلفة، فضلاً عن مناقشة بعض الملحوظات والمشكلات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية المختلفة ووضع حلول لها.



