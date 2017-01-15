محافظ الوادي الجديد يلتقي مجلس إدارة صندوق هيئه تنشيط السياحة

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سرعة رفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة وتجهيزها لاستقبال الوفود المشاركة بمهرجان التمور الدولي الخامس المزمع إقامته بالمحافظة خلال نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجلس إدارة صندوق هيئة تنشيط السياحة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك لبحث أليات تنمية موارد الصندوق ومناقشة موقف بعض المشروعات السياحية القائمة والمؤجرة بنطاق المحافظة.

ووجه الزملوط بتجهيز برامج ترفيهية للوفود المشاركة في مهرجان التمور، بالإضافة إلى عمل مقايسة تقديرية للعمارة رقم 230 المجاورة لديوان عام المحافظة لرفع كفاءتها وتطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل في تسكين ضيوف المحافظة الزائرين.

كما وجه المحافظ بضرورة تحصيل كل المستحقات المالية على المشروعات المؤجرة ومنح مهلة للمتعثرين، وذلك للتيسير عليهم لتوفيق أوضاعهم