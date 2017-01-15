رئيس جامعة المنيا يشهد حصاد المزرعة السمكية بالمشتل التعليمي

شهد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، حصاد المزرعة السمكية بأحواض الأسماك المنشأة بالمشتل التعليمي التابع لكلية الزراعة، وذلك بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبد الله عميد كلية زراعة، والدكتور حربي مطاريد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد الهادي المشرف على المشتل التعليمي.

وأشار رئيس الجامعة الي أن المزرعة السمكية نموذج تعليمي لطلاب كلية الزراعة، حيث أقيمت لأستغلال المياه الزائدة بالمشتل وتجميعها لتربية الأسماك؛ ليأتي ذلك تشجيعًا للشباب وطلاب الكلية على أنشاء مشاريع صغيرة تدر دخل مناسب، وخاصةً في مجال تربية الأسماك.ِ

وأوضح الدكتور عادل عبد الله بأن المشتل التعليمي أحد وحدات مركز الإنتاج والتدريب الزراعي بكلية الزراعة الذي يقوم علي تدريب الطلاب علي المشروعات الصغيرة كالصوب الزراعية، وتربية الأسماك، والمنتجات الغذائية، إلي جانب ضمه لشتلات جميع أنواع الزهور والنباتات الطبية والأشجار المختلفة.



