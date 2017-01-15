محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الابتدائية والإعدادية الأزهرية

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الطالبتين الحاصلتين على المركز الأول على مستوى المحافظة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية وهما فاطمة عاطف عبد الرازق، الأولى بالشهادة الإبتدائية، ومريم سعيد حسن، الأولى بالشهادة الإعدادية.

وأعرب الزملوط عن سعادته وتقديره لهذا النجاح الباهر، متمنيًا دوام التفوق في المراحل التعليمية المقبلة،وبذل مزيد من الجهد لحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، كما وعد بتكريم جميع الأوائل في احتفالية كبرى تقيمها المحافظة قريبًا.



