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حملات مكثفة على المنشآت والأنشطة السياحية في بحيرة قارون

حملات مكثفة على المنشآت والأنشطة السياحية في بحيرة قارون

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قامت لجنه متخصصة من عدة وزرات معنية بالتفتيش على المنشآت السياحية على ساحل بحيرة قارون، حيث تم التفتيش على المنشآت التي تقوم بالصرف على البحيرة، وإلزامها بالشروط القياسية والبيئية والصحية التي تسبب تلوث مياه البحيرة وتعوق التنمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات  اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، المشددة بالمتابعة والتفتيش على المنشآت والأنشطة السياحية على ضفاف بحيرة قارون.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة تكثيف الأعمال، ومراجعة كافة المصارف الفرعية التي تصب بالبحيرة، وإحكام الرقابة على الأنشطة السياحية والمنشآت على ضفاف البحيرة، مشيرًا أن معالجة مياه البحيرة من المنبع سيكون سببًا رئيسيًا في عودة الثروة السمكية في البحيرة، إضافة إلى الاستثمار الأمثل للسياحة الترفيهية والبيئية بالمحافظة.


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