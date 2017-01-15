فوز فريق محافظة الجيزة للكرة الخماسية علي فريق مصنع 360 حربي

واصل فريق كرة القدم لديوان عام محافظة الجيزة نجاحاته وتألقة حيث تمكن الفريق من الفوز على فريق مصنع 360 حربي بسداسية مقابل هدفينبدورى اتحاد الشركات فوق 35 سنه للكرة الخماسية .

وقال الكابتن محمد مجدى قائد فريق كره القدم الخماسية للمحافظة ان الفريق تمكن من الفوز في مباره قدم خلالها اللاعبين اداء رائع وتحت اشراف مدرب الفريق الكابتن سامى عبد الله .

واكد محمد مجدى ان الفريق يقترب تدريجيا الى المركز الثانى تمهيداً للصعود الي دوري الشركات العام المقبل.

وتتمنى محافظة الجيزة مزيداً من الازدهار والتقدم لفريقها للوصول الى المراتب الاولى فى شتى المجالات الرياضية .

ويذكر ان فريق كره القدم الخماسية لديوان عام محافظة الجيزة يشهد هذا العام تطورا ملحوظاً فى الاداء يؤهله للحصول على المراتب الأولى .

واحرز الاهداف خلال المباراه كلا من سعيد وصالح واحمد ربيع ومجديانو

وشارك فى المباراه حارس المرمى عمرو فوزى واللاعبين احمد عبد الوهاب وسعيد الهداف وصالح ارتكاز الفريق واحمد عبد الغفار واحمد ربيع وحسن شحاته والششتاوى وهانى محمد وكابيت الفريق محمد مجدى



