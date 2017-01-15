محافظ الفيوم يشهد حفل مديرية التربية والتعليم بختام الأنشطة التربوية

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، الحفل السنوي لختام الأنشطة التربوية الذى نظمته مديرية التربية والتعليم، بمشاركة مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بحضور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومديري الإدارات، ولفيف من القيادات التعليمية والشخصيات العامة وحشد من الطلاب.



حيث تفقد المحافظ معارض الإدارات التعليمية المختلفة التي شملت أقسام تكنولوجيا التعليم، والتربية الزراعية، والمجال الصناعي، ومعرض التربية الخاصة، والتطوير التكنولوجي، والتربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، والوسائل التعليمية، والمكتبات والصحافة.

وأشاد المحافظ بمستوى الأعمال المقدمة، مؤكدًا أهمية الأنشطة التربوية كأداة للابتكار والإبداع في العملية التعليمية، وتفعيل دور التكنولوجيا، والتدريب على كيفية توظيف المعلومة بما يعود بالنفع على الطلاب والمجتمع.

وأشار إلى أهمية الرحلات الترفيهية والعلمية للأماكن السياحية والأثرية، والعمل على التنسيق مع مختلف الجهات لتنظيم ندوات توعوية للتلاميذ لكل ما يتصل بأمور حياتهم، وكذا أهمية دراسة أفكار الطلاب وتطبيق عدد منها للتنفيذ على أرض الواقع.

فيما أكد القائم بعمل وكيل وزارة التعليم أن طلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين سيحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة، مشددًا على مسئولي التعليم غرس القيم الطيبة وبث روح الولاء والانتماء بداخل الطلاب.

تضمن الحفل عرضًا رياضيًا وعروضًا فنية لعدد من المدارس لمختلف الإدارات التعليمية شملت، عملاً مسرحيًا وفقرة غنائية لفريق الكورال وفقرة للبراعم، وفي ختام الحفل تم منح عدد من الطلاب المشاركين شهادات التقدير.



